Bullet Train Jobs 2026: बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में नौकरी पाने का शानदार मौका, ₹1.25 लाख तक सैलरी
Bullet Train Jobs 2026: भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट (NHSRCL) ने इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस विभागों में 224 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें अधिकतम सैलरी 1.25 लाख रुपये प्रति माह होगी।
Bullet Train NHSRCL Recruitment 2026: भारत की पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में काम करने और देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर आई है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR) के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही संस्था, नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने एक बड़े भर्ती अभियान की घोषणा की है। इस भर्ती के तहत टेक्निकल, ऑपरेशंस, आईटी (IT) और सुरक्षा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में कुल 224 रिक्तियों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
पदों की डिटेल्स-
इस भर्ती अभियान को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसके तहत कुल 209 पद नॉन-एग्जीक्यूटिव श्रेणी के हैं, जबकि 15 रिक्तियां एग्जीक्यूटिव-लेवल के पदों के लिए निकाली गई हैं। ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के सबसे अधिक 55 रिक्तियां स्टेशन मैनेजर, ट्रेन मैनेजर, डिपो कंट्रोलर और ऑपरेशंस कंट्रोलर जैसे पदों के लिए हैं। इंजीनियरिंग विभाग को मजबूती देने के लिए अलग-अलग शाखाओं में जूनियर इंजीनियर्स की बहाली की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिकल (47 पद), सिविल व ट्रैक (31 पद), सिग्नल एवं दूरसंचार (20 पद), रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रिकल (14 पद), रोलिंग स्टॉक मैकेनिकल (3 पद) और ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम (5 पद) शामिल हैं। इसके अलावा आईटी और सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों के लिए भी पद खाली हैं।
योग्यता, आयु सीमा और अनुभव की शर्तें
शैक्षणिक योग्यता: आवेदकों के पास संबंधित विषय में 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर बीई (BE) / बी.टेक (B.Tech) की डिग्री होनी अनिवार्य है।
अनुभव: उम्मीदवार के पास भारतीय रेलवे, सरकारी मेट्रो प्रणालियों या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के संचालन और रखरखाव (O&M) विभाग में कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए।
आयु सीमा: 31 मई 2026 तक आवेदकों की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सैलरी पैकेज
इस भर्ती की सबसे आकर्षक बात इसका वेतनमान है। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पद और योग्यता के आधार पर हर महीने 40,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को इंडस्ट्रियल डीए (IDA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), मेडिकल सुविधाएं और सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य कई बेहतरीन भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे।
आवेदन की अंतिम तिथि और चयन प्रक्रिया
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एनएचएसआरसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.nhsrcl.in पर जाकर पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है। एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2026 है, जबकि नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए अभ्यर्थी 14 जुलाई 2026 तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों का अंतिम चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार कड़े मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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