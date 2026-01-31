बजट में शिक्षा और रोजगार फिर होंगे फोकस में? जानिए 2025 में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान

संक्षेप: बजट 2026 से पहले जानिए बजट 2025 में शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप, MSME, ग्रामीण रोजगार और AI को लेकर सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए थे और युवाओं को क्या मिला।

budget 2026: केंद्र सरकार फरवरी 2026 में अपना अगला आम बजट पेश करने जा रही है और देशभर के युवाओं की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि इस बार शिक्षा और रोजगार को लेकर क्या बड़े और ठोस ऐलान सामने आएंगे। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने बार बार यह संकेत दिया है कि भारत की असली ताकत उसका युवा वर्ग है और अगर उसे सही शिक्षा, हुनर और रोजगार के मौके मिलें, तो देश की आर्थिक रफ्तार कई गुना तेज हो सकती है।

ऐसे में जब बजट 2026 को लेकर अटकलें तेज हैं, तो यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार ने पिछले साल यानी बजट 2025 में युवाओं के लिए क्या किया था। बजट 2025 को कई जानकारों ने “युवा केंद्रित बजट” कहा, क्योंकि इसमें गांव, MSME, स्टार्टअप, पारंपरिक उद्योग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीक तक को एक ही धागे में पिरोने की कोशिश दिखी थी।

गांवों में रोजगार बढ़ाने पर जोर बजट 2025 में केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में ग्रामीण भारत रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ शब्दों में कहा था कि गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इसके पीछे सोच यह थी कि अगर युवाओं को अपने गांव या आसपास ही काम मिल जाए, तो उन्हें रोज़गार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

सरकार ने खेती के साथ साथ गैर कृषि रोजगार, स्थानीय उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने की बात कही थी। इससे न सिर्फ गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद जताई गई, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी रोजगार का रास्ता भी खुलता दिखा।

MSME सेक्टर को मजबूत करने की रणनीति MSME यानी छोटे और मझोले उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यही सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है। जुलाई 2024 के अंतरिम बजट में सरकार ने युवाओं को MSME से जोड़ने के संकेत दिए थे, जिन्हें बजट 2025 में और मजबूती मिली।

बजट 2025 में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में MSME को सपोर्ट देने पर जोर दिया गया। इसका सीधा मकसद था घरेलू उत्पादन बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना। सरकार का मानना था कि अगर MSME मजबूत होंगे, तो रोजगार के साथ साथ उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ रुपये तक फंडिंग युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए बजट 2025 में स्टार्टअप्स को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तक करने का ऐलान किया।

यह फैसला उन युवाओं के लिए खास था, जो नए बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन पूंजी की कमी के कारण पीछे रह जाते थे। सरकार की सोच साफ थी कि अगर युवाओं को समय पर फंडिंग और सही माहौल मिले, तो वे न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।

लेदर इंडस्ट्री से लाखों नौकरियों की उम्मीद बजट 2025 में पारंपरिक उद्योगों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। लेदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना का ऐलान किया गया, जिससे करीब 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई।

लेदर सेक्टर खासकर उन इलाकों में रोजगार का बड़ा साधन है, जहां औद्योगिक विकल्प सीमित हैं। इस योजना के जरिए सरकार ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार से जोड़ने की कोशिश की, ताकि कारीगरों और स्थानीय युवाओं को सीधा फायदा मिल सके।

AI एक्सीलेंस सेंटर और भविष्य की तैयारी तकनीक के बिना भविष्य की कल्पना अधूरी है, और इसी सोच के साथ बजट 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ा दांव खेला गया। सरकार ने देश में तीन AI एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की और इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।

इन सेंटर्स का मकसद युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करना, रिसर्च को बढ़ावा देना और नई नई स्किल्स सिखाना था। AI को आने वाले समय की सबसे अहम तकनीक माना जा रहा है, ऐसे में यह कदम युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

बजट 2026 से युवाओं की उम्मीदें बजट 2025 के फैसलों से यह साफ संकेत मिला था कि सरकार शिक्षा, रोजगार और स्किल को एक दूसरे से जोड़कर देखने की रणनीति पर काम कर रही है। अब जब फरवरी 2026 का बजट करीब है, तो युवाओं को उम्मीद है कि ग्रामीण रोजगार, MSME, स्टार्टअप्स और AI जैसी योजनाओं को और विस्तार मिलेगा।