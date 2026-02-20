Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार में सभी विभागों में तकनीकी पदों पर BTSC और गैर तकनीकी पदों पर BSSC करेगा भर्ती

Feb 20, 2026 06:58 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार में सभी विभाग, बोर्ड, निगम, सोसाइटी और बिहार सरकार की कंपनी के अधीन तकनीकी पदों पर बहाली BTSC के जरिये की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से प्रावधान किया है।

बिहार में सभी विभागों में तकनीकी पदों पर BTSC और गैर तकनीकी पदों पर BSSC करेगा भर्ती

बिहार में सभी विभाग, बोर्ड, निगम, सोसाइटी और बिहार सरकार की कंपनी के अधीन तकनीकी पदों पर बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जरिये की जाएगी। आयोग मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकृत नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए चयन और अनुशंसा कर सकेगा। इन नियुक्तियों के लिए प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तय की जा सकेंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से प्रावधान किया है। इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-8 में संशोधन कर एक नई शर्त जोड़ी गयी है। गुरुवार को इस विधेयक की प्रति विधानसभा में वितरित की गई।

एकरूपता के लिए संशोधन विधेयक लाया गया

राज्य में बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-8 में प्रावधान है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह ख और ग के सभी तकनीकी सेवाओं, संवर्गों, पदों पर एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के सभी पदों पर नियुक्ति के लिए चयन और अनुशंसा आयोग की ओर से किया जाना है। चूंकि, बिहार के सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी एवं कंपनी (राज्य सरकार के उपक्रम ) के तहत मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकृत नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई में एकरूपता एवं पारदर्शिता हो, इसलिए संशोधन विधेयक लाया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में 1.95 लाख खाली पदों पर भर्तियों का जारी होगा कैलेंडर
ये भी पढ़ें:बिहार कर्मचारी चयन आयोग निकालेगा 45000 परिचारी के पदों पर भर्ती
ये भी पढ़ें:बिहार इंटर लेवल भर्ती में वैकेंसी फिर बढ़ी, 1107 नए पद जुड़े

गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग से की जाएगी

वहीं राज्य के सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी और कंपनी (राज्य सरकार के उपक्रम) के तहत मंत्रिपिरषद की ओर से स्वीकृत नियमित गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार कर्मचारी चयन आयोग से होगी। इसके लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 में प्रावधान किया गया है। चूंकि, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, 2002 की धारा-5 के अनुसार, आयोग, नियमावली में प्रावधान है कि ‘4800 ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले, राज्य सरकार और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत सभी सामान्य, तकनीकी, गैर तकनीकी सेवाओं, संवर्गों एवं पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की जा सकेगी। लेकिन संविदा-नियोजनों, छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजनों, अनुकंपा की नियुक्तियों तथा मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्तियों के मामले में नियुक्तियां आयोग की अनुशंसा प्राप्त किए बिना भी की जा सकेगी। ऐसे में सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी एवं कंपनी (राज्य सरकार के उपक्रम) के तहत नियुक्ति के लिए एकरूपता एवं पारदर्शिता जरूरी है। इसके लिए अधिनियम की धारा-5 में तकनीकी शब्द को हटाते हुए एक नई शर्त जोड़ी गई है और उसमें सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी एवं कंपनी (राज्य सरकार के उपक्रम ) के गैर तकनीकी पदों पर नियुक्तियों का प्रावधान किया गया है।

इन पदों पर बहाली की प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तय की जा सकेंगी ।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
BTSC Government Jobs Bihar Government Jobs
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।