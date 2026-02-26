Hindustan Hindi News
BTSC Vacancy : बिहार तकनीकी सेवा आयोग 16 विभागों में 12000 नई भर्ती निकालेगा, कहां कितने पद

Feb 26, 2026 11:01 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, अनामिका
BTSC Vacancy : बिहार तकनीकी सेवा आयोग इस माह के अंत से लेकर जुलाई तक कई भर्तियों के विज्ञापन निकालेगा। सबसे अधिक करीब नौ हजार रिक्तियां स्वास्थ्य विभाग से मिली हैं।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग को 16 विभागों से 12 हजार से अधिक नई रिक्तियां मिली हैं। इन रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए इस माह के अंत से लेकर जुलाई तक आवेदन का विज्ञापन निकाला जाएगा। सबसे अधिक करीब 9000 रिक्तियां स्वास्थ्य विभाग के लिए मिली हैं। राजस्व, पशु-मत्स्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में भी सैकड़ों रिक्तियां हैं। आयोग के अपर सचिव ने समान्य प्रशासन विभाग को इसकी सूचना भेजी है। भेजी गई रिक्तियों की संख्या के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 8938 पदों पर बहाली होनी है।

स्वास्थ्य विभाग से ही सहायक जीवाणुविद, वैज्ञानिक सहायक, खाद्य विश्लेषक समेत अन्य पदों के लिए भी रिक्तियां भेजी गई हैं। एएनएम के लिए जुलाई 2026 में, जबकि बाकी पदों के लिए फरवरी के अंत में ही विज्ञापन निकालने की संभावित तिथि तय की गई है। विभाग में खाद्य सरंक्षा अधिकारी के पद पर भी नियुक्ति होनी है। इसके लिए अप्रैल में विज्ञापन आ सकता है।

भरे जाएंगे अमीन से लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी के पद

अमीन से लेकर भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर भी नियुक्ति को लेकर रिक्तियां मिली हैं। इसमें अमीन के लिए 765 व भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी पद की 797 रिक्तियां मिली हैं। अप्रैल और मई में आवेदन लेने के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। खेल विभाग, पर्यावरण और जलवायु विभाग, वाणिज्य कर विभाग में नियुक्ति को लेकर अप्रैल में विज्ञापन निकालेग। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में प्रयोगशाला सहायक व इलेक्ट्रिशियन के लिए करीब 11 सौ रिक्तियां मिली हैं। इन दोनों पदों के लिए फरवरी के अंत में ही आवेदन के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। अनुदेशक के लिए 474 व मत्स्य प्रसार अधिकारी विभाग से 231 रिक्ति मिली हैं। अप्रैल में इसके लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इससे पहले 29764 पदों के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

आने वाली नई भर्तियां

एएनएम (स्वास्थ्य विभाग): 8938 रिक्तियां, विज्ञापन प्रकाशन जुलाई 2026 में संभावित है।

अमीन: 765 रिक्तियां, विज्ञापन प्रकाशन मई 2026 में संभावित है।

भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी: 787 रिक्तियां का विज्ञापन अप्रैल 2026 में संभावित।

मत्स्य प्रसार पदाधिकारी: 231 रिक्ति का विज्ञापन अप्रैल 2026 में संभावित।

खाद्य संरक्षा अधिकारी: 105 रिक्तियां का विज्ञापन अप्रैल 2026 में संभावित।

वाहन चालक: (विभिन्न विभागों में कुल 27 रिक्तियां) का विज्ञापन अप्रैल 2026 में संभावित।

इन विभागों में होगी कुल 42,467 पदों पर नियुक्ति

- स्वास्थ्य विभाग (सर्वाधिक नियुक्तियां)

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED)

- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- खेल, परिवहन एवं वाणिज्य कर विभाग

