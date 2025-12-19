BTSC : बीटीएससी ड्रेसर रिजल्ट btsc.bihar.gov.in पर जारी, यहां करें चेक
बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ड्रेसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में 08 जुलाई, 2025 और 09 जुलाई, 2025 को हुई थी। परीक्षार्थी btsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।
बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ड्रेसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में 08 जुलाई, 2025 और 09 जुलाई, 2025 को हुई थी। परीक्षार्थी btsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इस भर्ती से ड्रेसर के 7274 पद भरे जाएंगे। परीक्षा 08 जुलाई, 2025 और 09 जुलाई, 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। कमीशन ने पुष्टि की है कि परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक अब ऑफिशियल पोर्टल पर देखे जा सकते हैं।
भर्ती का विज्ञापन विज्ञापन संख्या 21/2025 के तहत किया गया था। ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च, 2025 को शुरू हुए थे, जबकि आवेदन करने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 08 अप्रैल, 2025 थी।
मार्क्स और क्वालिफाइंग स्टेटस की जानकारी
बीटीएससी के अनुसार उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने प्राप्त अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस देख सकते हैं। कमीशन ने कहा कि रिजल्ट चेक करने के लिए केवल ऑनलाइन मोड उपलब्ध है। उम्मीदवारों को कोई फिजिकल मार्कशीट नहीं भेजी गई है।
बिहार BTSC ड्रेसर रिजल्ट 2025 कैसे चेक और डाउनलोड करें
- उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट https://btsc.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
- होमपेज पर उन्हें विज्ञापन संख्या 21/2025 से संबंधित रिजल्ट लिंक खोलना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद, उम्मीदवारों को अपने एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा।
लॉग इन करने के बाद, मार्क्स और क्वालिफाइंग स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।