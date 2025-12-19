Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BTSC releases Bihar Dresser result 2025 marks online for July CBT at btsc bihar gov in download
BTSC : बीटीएससी ड्रेसर रिजल्ट btsc.bihar.gov.in पर जारी, यहां करें चेक

BTSC : बीटीएससी ड्रेसर रिजल्ट btsc.bihar.gov.in पर जारी, यहां करें चेक

संक्षेप:

बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ड्रेसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में 08 जुलाई, 2025 और 09 जुलाई, 2025 को हुई थी। परीक्षार्थी btsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

Dec 19, 2025 01:33 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ड्रेसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में 08 जुलाई, 2025 और 09 जुलाई, 2025 को हुई थी। परीक्षार्थी btsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इस भर्ती से ड्रेसर के 7274 पद भरे जाएंगे। परीक्षा 08 जुलाई, 2025 और 09 जुलाई, 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। कमीशन ने पुष्टि की है कि परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक अब ऑफिशियल पोर्टल पर देखे जा सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भर्ती का विज्ञापन विज्ञापन संख्या 21/2025 के तहत किया गया था। ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च, 2025 को शुरू हुए थे, जबकि आवेदन करने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 08 अप्रैल, 2025 थी।

मार्क्स और क्वालिफाइंग स्टेटस की जानकारी

बीटीएससी के अनुसार उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने प्राप्त अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस देख सकते हैं। कमीशन ने कहा कि रिजल्ट चेक करने के लिए केवल ऑनलाइन मोड उपलब्ध है। उम्मीदवारों को कोई फिजिकल मार्कशीट नहीं भेजी गई है।

बिहार BTSC ड्रेसर रिजल्ट 2025 कैसे चेक और डाउनलोड करें

- उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट https://btsc.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।

- होमपेज पर उन्हें विज्ञापन संख्या 21/2025 से संबंधित रिजल्ट लिंक खोलना होगा।

- लिंक पर क्लिक करने के बाद, उम्मीदवारों को अपने एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा।

लॉग इन करने के बाद, मार्क्स और क्वालिफाइंग स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।