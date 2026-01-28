BTSC Pump Operator Recruitment 2026: बिहार में पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर आवेदन का एक और मौका, 10वीं पास करें अप्लाई
BTSC Pump Operator Recruitment 2026: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है।
BTSC Pump Operator Recruitment 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। जो उम्मीदवार पहले चरण में किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास अब एक और सुनहरा अवसर है।
क्यों दोबारा खुला आवेदन पोर्टल?
आयोग ने उन अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है जो तकनीकी समस्याओं या जानकारी के अभाव में पिछले सत्र (12 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026) के दौरान अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे। यह भर्ती लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के तहत नियमित आधार पर की जा रही है।
महत्वपूर्ण तारीखें
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस बार समय सीमा का विशेष ध्यान रखें>
पोर्टल फिर से खुलने की तिथि: 31 जनवरी 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 8 फरवरी 2026
आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 8 फरवरी 2026
परीक्षा की तिथि: जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी।
यहां नोटिस पढ़ें
योग्यता और पात्रता मानदंड
शैक्षणिक योग्यता: पंप ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है।
तकनीकी योग्यता: उम्मीदवार के पास मशीनिस्ट या फिटर ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। (रेगुलर कोर्सेज वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी)।
आयु सीमा (01 अगस्त 2025 तक):
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु (UR पुरुष): 37 वर्ष
अधिकतम आयु (UR महिला/OBC/EBC): 40 वर्ष
अधिकतम आयु (SC/ST): 42 वर्ष
चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क
चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से लिखित परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी, जिसके बाद सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण होगा।
आवेदन शुल्क: सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है, जिसे नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
वेतनमान
चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 02 के तहत आकर्षक वेतन दिया जाएगा। वेतनमान 19,900 रुपये से 63,200 रुपये के बीच होगा, जिसमें राज्य सरकार के नियमानुसार अन्य भत्ते भी शामिल होंगे।