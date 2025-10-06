btsc junior engineer recruitment 2025 notification out 2747 posts apply online btsc bihar BTSC Junior Engineer Vacancy 2025: 2747 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, डिप्लोमा और बीटेक वाले करें आवेदन, Career Hindi News - Hindustan
BTSC Junior Engineer Vacancy 2025: 2747 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, डिप्लोमा और बीटेक वाले करें आवेदन

BTSC जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए 2747 पदों पर आवेदन आमंत्रित। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक 44,900 से 1,42,400 रुपये तक सैलरी पा सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:43 PM
BTSC Junior Engineer Vacancy 2025: बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने राज्यभर के युवाओं के लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है। आयोग ने जूनियर इंजीनियर (JE) के पदों पर 2747 वैकेंसी का ऐलान किया है। यह भर्ती सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

BTSC Junior Engineer Vacancy 2025: कुल पदों का ब्योरा

इस भर्ती में कुल 2747 पद निकाले गए हैं। इनमें सिविल इंजीनियरिंग के 2591 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 86 पद और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 70 पद शामिल हैं। आयोग ने इन पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

BTSC Junior Engineer Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में कम से कम 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा BE या B.Tech डिग्री धारक उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

BTSC Junior Engineer Vacancy 2025: आयु सीमा

आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष तय की गई है। वहीं, आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

BTSC Junior Engineer Vacancy 2025: क्या है चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में होगा -

1. लिखित परीक्षा

2. दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification)

लिखित परीक्षा में कुल 100 अंकों का पेपर होगा जिसमें जनरल स्टडीज के 20 प्रश्न और डोमेन नॉलेज (Civil/Mechanical/Electrical) के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।

BTSC Junior Engineer Vacancy 2025: क्या मिलेगा वेतन और सुविधाएं

चयनित उम्मीदवारों को 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य भत्तों का भी लाभ मिलेगा, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और सरकारी नियमों के अनुसार अन्य सुविधाएं।

BTSC Junior Engineer Vacancy 2025: क्या है आवेदन प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

होमपेज पर "Junior Engineer Recruitment 2025" लिंक पर क्लिक करें।

मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें।

भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट रख लें।

