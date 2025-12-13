Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़BTSC JE Vacancy 2025: Bihar junior engineer recruitment notification work inspector for diploma iti not btech
BTSC JE Vacancy : बिहार में जेई समेत 3407 पदों पर भर्ती, डिप्लोमा व ITI वालों को मौका, BTech बाहर

BTSC JE Vacancy : बिहार में जेई समेत 3407 पदों पर भर्ती, डिप्लोमा व ITI वालों को मौका, BTech बाहर

संक्षेप:

Dec 13, 2025 01:30 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
BTSC JE Vacancy : बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर, पंप ऑपरेटर और वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के 3407 पदों पर भर्ती निकाली है। सर्वाधिक वैकेंसी 2809 जूनियर इंजीनियर की है। इसमें जेई मैकेनिकल के 70, जेई सिविल के 2653 व जेई इलेक्ट्रिकल के 86 पद हैं। जेई के अलावा पंप ऑपरेटर के 191 और वर्क इंस्पेक्टर (मैकेनिकल) के 493 पद हैं। जेई भर्ती के लिए डिप्लोमाधारक व पंप ऑपरेटर व वर्क इंस्पेक्टर के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट धारक योग्य हैं। बीटेक वाले जेई भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया https://btsc.bihar.gov.in पर 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 है। इन भर्तियों में केवल रेगुलर मोड से डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाने वाले ही योग्य होंगे, डिस्टेंस वाले नहीं।

बीटीएससी जेई भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता

सिविल इंजीनियर - मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

मैकेनिकल इंजीनिय - मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

इलेक्ट्रिकल इंजीनियर - मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

पंप ऑपरेटर- 10वीं पास व आईटीआई से मशीनिस्ट या फिटर ट्रेड।

वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल- 10वीं पास व आईटीआई से मशीनिस्ट / फिटर/ वायरमैन/ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड।

आयु सीमा

18 से 37 वर्ष तक के युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी वर्ग को पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

अधिकतम उम्र सीमाः-

1. अनारक्षित-37 वर्ष

2. अनारक्षित महिला-40 वर्ष

3. पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)-40 वर्ष

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)-42 वर्ष

जेई के लिए चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा (75 अंक) के प्राप्तांक और संविदा पर किए गए कार्य का अनुभव (25 अंक)। यानी कुल 100 अंकों पर मेरिट बनेगी। पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न एआईसीटीई द्वारा इंजीनियरिंग डिप्लोमा के 3 वर्षीय डिप्लोमा के लिए करिकुलम के अनुसार पूछे जाएंगे।

आवेदन फीस - सभी वर्गों के लिए 100 रुपये।

