Hindi Newsकरियर न्यूज़BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025 for 11,389 Posts to be Released Tomorrow; Know How to Check Your Scorecard
BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025: बिहार स्टाफ नर्स के 11,389 पदों का रिजल्ट कल होगा जारी, ऐसे चेक कर सकेंगे स्कोरकार्ड

BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कल 11 दिसंबर 2025 को जारी करने जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 11,389 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Dec 10, 2025 09:50 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Bihar BTSC Staff Nurse Result Date 2025: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे नर्सिंग उम्मीदवारों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कल 11 दिसंबर 2025 को जारी करने जा रहा है। आयोग ने आधिकारिक नोटिस जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है। यह भर्ती बिहार स्वास्थ्य विभाग के लिए 11,389 पदों पर की जा रही है, जो राज्य में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है।

भर्ती परीक्षा की डिटेल्स

इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 11,389 (ग्यारह हजार तीन सौ उन्यासी) पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था। परीक्षा 30 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच विभिन्न पालियों में आयोजित की गई थी।

परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जिसके लिए उम्मीदवारों को कुल दो घंटे का समय दिया गया था। प्रश्न चार मुख्य वर्गों से थे: सामान्य जागरूकता, विश्लेषणात्मक क्षमता, अंकगणित, और नर्सिंग विषय से संबंधित प्रश्न। उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी।

महिलाओं और आरक्षित वर्ग को बड़ा लाभ

इस भर्ती में विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण भी शामिल है। इसके अलावा, दिव्यांग उम्मीदवारों और स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। इतनी बड़ी संख्या में स्टाफ नर्सों की नियुक्ति से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी।

BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025: ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम जारी करेगा।

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Results' या 'Staff Nurse Recruitment 2025' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. इसके बाद, "BTSC Staff Nurse Result 2025" लिंक को चुनें।

4. अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-इन करना होगा।

5. लॉग-इन करते ही आपका स्कोरकार्ड और योग्यता की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

6. भविष्य के लिए रिजल्ट को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के संबंध में किसी भी अपडेट और आगे की प्रक्रिया के लिए केवल आधिकारिक BTSC पोर्टल पर ही नजर रखें। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए तैयार रहना होगा।

