BTSC Bihar Lab Assistant recruitment 2026: तैयार हो जाइए! बिहार में 1091 लैब असिस्टेंट सीधी भर्ती, कल से खुलेगा पोर्टल
BTSC Bihar Lab Assistant recruitment 2026: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने लैब असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1091 खाली पदों को भरा जाएगा।
BTSC Bihar Lab Assistant recruitment 2026: बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर सामने आया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने लैब असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1091 खाली पदों को भरा जाएगा। अगर आप भी स्वास्थ्य विभाग या तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आयोग द्वारा जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार, इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है।
भर्ती की डिटेल्स
बिहार सरकार द्वारा निकाली गई इस भर्ती में पदों की संख्या काफी अच्छी है, जिससे प्रतियोगिता में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास चयन का सुनहरा मौका होगा। यह नियुक्तियां बिहार के विभिन्न सरकारी संस्थानों और प्रयोगशालाओं के लिए की जा रही हैं।यह एक तकनीकी पद है, इसलिए चयनित उम्मीदवारों को आधुनिक उपकरणों के रख-रखाव और नमूनों की जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
महत्वपूर्ण तारीखें
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा का विशेष ध्यान रखें ताकि अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक से बचा जा सके। आवेदन शुरू होने की तिथि 6 अप्रैल 2026 तय की गई है। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर लिंक एक्टिव किया जाएगा।
पात्रता और शैक्षणिक योग्यता
डिटेल्ड नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड की जाएगी, लेकिन सामान्य तौर पर लैब असिस्टेंट पदों के लिए संबंधित विषय (जैसे विज्ञान या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी) में डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होता है।
आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्र मौजूद हों। इसके अलावा, आयु सीमा में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों (ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं) को छूट भी दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप)
- सबसे पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Recruitment' या 'Apply Online' के लिंक पर क्लिक करें।
3. लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिंक का चयन करें।
4. अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
5. जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।
6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
चयन प्रक्रिया और तैयारी
बीटीएससी आमतौर पर इन पदों के लिए लिखित परीक्षा या शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेरिट तैयार करता है। 1091 पदों पर भर्ती होने के कारण बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। इसलिए, उम्मीदवारों को अभी से अपने तकनीकी विषयों और सामान्य ज्ञान की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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