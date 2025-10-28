BTEUP : बैक लगी है, पास करा दूंगा, बीटीईयूपी यूपी पॉलिटेक्निक छात्रों को ठगना चाह रहे जालसाज
संक्षेप: बीटीईयूपी के नाम से मिलते जुलते फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउण्ट से पॉलीटेक्निक स्टूडेंट का पास कराने का दावा किया जा रहा है। छात्रों से प्रति विषय 1500 से 8000 रुपए की मांग की जा रही है।
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (बीटीईयूपी) के नाम से मिलते जुलते फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउण्ट से पॉलीटेक्निक स्टूडेंट का पास कराने का दावा किया जा रहा है। छात्रों से प्रति विषय 1500 से 8000 रुपए की मांग की जा रही है। छात्रों के पास मैसेज आ रहे हैं कि अगर आपकी बैक लगी है या आप फेल हैं तो पैसे देकर आप पास हो सकते हैं। बोर्ड ने ऐसी शिकायतों को संज्ञान में लेकर आईटी सेल शिकायत कर दी है।
प्राविधिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संचालित पॉलीटेक्निक में इंजीनियरिंग और डीफार्मा की परीक्षाओं के बाद या परीक्षा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर जालसाज सक्रिय हो जाते हैं। कई बार छात्र ऐसी जालसाजी में फंस कर पैसे दे भी देते हैं। आगामी 15 नवम्बर से प्रस्तावित हैं। उससे पहले ही सोशल मीडिया पर जालसाज एक्टिव हो गए हैं और पॉलीटेक्निक छात्रों को मेसेज कर पास कराने का प्रलोभन दिया जा रहा है। दर्जनों छात्रों के पास मैसेज आए हैं, जो 1500 रुपए से लेकर 8000 रुपए प्रति विषय में उत्तीर्ण कराने का प्रलोभन दे रहे हैं। छात्रों ने इसकी शिकायत प्राविधिक शिक्षा परिषद से भी की है।
सावधान रहने की अपील
प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी पॉलीटेक्निक संस्थानों के प्रधानचार्यों और निदेशकों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि छात्रों को जालसाजों से बचने के प्रति जागरूक करें। बोर्ड के नाम से सोशल मीडिया पर बनी आईडी फर्जी हैं। जिनसे पास कराने के लिए पैसों की मांग की जा रही है। बोर्ड सचिव अजीत कुमार मिश्रा ने प्रदेश भर के पॉलीटेक्निक छात्रों से अपील की है कि छात्र सावधान रहे, पैसे लेकर पास कराने का झांसा देने वालों से सतर्क रहे और उनके किसी प्रकार का सम्पर्क न करें।