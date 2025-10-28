BTEUP : बैक लगी है, पास करा दूंगा, बीटीईयूपी यूपी पॉलिटेक्निक छात्रों को ठगना चाह रहे जालसाज

संक्षेप: बीटीईयूपी के नाम से मिलते जुलते फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउण्ट से पॉलीटेक्निक स्टूडेंट का पास कराने का दावा किया जा रहा है। छात्रों से प्रति विषय 1500 से 8000 रुपए की मांग की जा रही है।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (बीटीईयूपी) के नाम से मिलते जुलते फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउण्ट से पॉलीटेक्निक स्टूडेंट का पास कराने का दावा किया जा रहा है। छात्रों से प्रति विषय 1500 से 8000 रुपए की मांग की जा रही है। छात्रों के पास मैसेज आ रहे हैं कि अगर आपकी बैक लगी है या आप फेल हैं तो पैसे देकर आप पास हो सकते हैं। बोर्ड ने ऐसी शिकायतों को संज्ञान में लेकर आईटी सेल शिकायत कर दी है।

प्राविधिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संचालित पॉलीटेक्निक में इंजीनियरिंग और डीफार्मा की परीक्षाओं के बाद या परीक्षा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर जालसाज सक्रिय हो जाते हैं। कई बार छात्र ऐसी जालसाजी में फंस कर पैसे दे भी देते हैं। आगामी 15 नवम्बर से प्रस्तावित हैं। उससे पहले ही सोशल मीडिया पर जालसाज एक्टिव हो गए हैं और पॉलीटेक्निक छात्रों को मेसेज कर पास कराने का प्रलोभन दिया जा रहा है। दर्जनों छात्रों के पास मैसेज आए हैं, जो 1500 रुपए से लेकर 8000 रुपए प्रति विषय में उत्तीर्ण कराने का प्रलोभन दे रहे हैं। छात्रों ने इसकी शिकायत प्राविधिक शिक्षा परिषद से भी की है।