BTEUP : बैक लगी है, पास करा दूंगा, बीटीईयूपी यूपी पॉलिटेक्निक छात्रों को ठगना चाह रहे जालसाज

संक्षेप: बीटीईयूपी के नाम से मिलते जुलते फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउण्ट से पॉलीटेक्निक स्टूडेंट का पास कराने का दावा किया जा रहा है। छात्रों से प्रति विषय 1500 से 8000 रुपए की मांग की जा रही है।

Tue, 28 Oct 2025 08:31 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (बीटीईयूपी) के नाम से मिलते जुलते फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउण्ट से पॉलीटेक्निक स्टूडेंट का पास कराने का दावा किया जा रहा है। छात्रों से प्रति विषय 1500 से 8000 रुपए की मांग की जा रही है। छात्रों के पास मैसेज आ रहे हैं कि अगर आपकी बैक लगी है या आप फेल हैं तो पैसे देकर आप पास हो सकते हैं। बोर्ड ने ऐसी शिकायतों को संज्ञान में लेकर आईटी सेल शिकायत कर दी है।

प्राविधिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संचालित पॉलीटेक्निक में इंजीनियरिंग और डीफार्मा की परीक्षाओं के बाद या परीक्षा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर जालसाज सक्रिय हो जाते हैं। कई बार छात्र ऐसी जालसाजी में फंस कर पैसे दे भी देते हैं। आगामी 15 नवम्बर से प्रस्तावित हैं। उससे पहले ही सोशल मीडिया पर जालसाज एक्टिव हो गए हैं और पॉलीटेक्निक छात्रों को मेसेज कर पास कराने का प्रलोभन दिया जा रहा है। दर्जनों छात्रों के पास मैसेज आए हैं, जो 1500 रुपए से लेकर 8000 रुपए प्रति विषय में उत्तीर्ण कराने का प्रलोभन दे रहे हैं। छात्रों ने इसकी शिकायत प्राविधिक शिक्षा परिषद से भी की है।

सावधान रहने की अपील

प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी पॉलीटेक्निक संस्थानों के प्रधानचार्यों और निदेशकों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि छात्रों को जालसाजों से बचने के प्रति जागरूक करें। बोर्ड के नाम से सोशल मीडिया पर बनी आईडी फर्जी हैं। जिनसे पास कराने के लिए पैसों की मांग की जा रही है। बोर्ड सचिव अजीत कुमार मिश्रा ने प्रदेश भर के पॉलीटेक्निक छात्रों से अपील की है कि छात्र सावधान रहे, पैसे लेकर पास कराने का झांसा देने वालों से सतर्क रहे और उनके किसी प्रकार का सम्पर्क न करें।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
