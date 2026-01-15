BTEUP Result OUT, Link : बीटीईयूपी रिजल्ट bteup.ac.in पर जारी, फोन नंबर लिखने वालों को मिला जीरो

संक्षेप: BTEUP Odd Semester Result 2025 OUT: उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ओर से बुधवार को विषम सेमेस्टर व विशेष बैकपेपर परीक्षा का परिणाम bteup.ac.in पर जारी किया गया। ये परीक्षाएं नवंबर व दिसंबर में हुई थीं।

BTEUP Odd Semester Result 2025 OUT: उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ओर से बुधवार को विषम सेमेस्टर व विशेष बैकपेपर परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। ये परीक्षाएं नवंबर व दिसंबर में हुई थीं। 55 विद्यार्थियों का परिणाम रोका गया है। पिछले वर्ष 186 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। इसके बाद 6,54,790 कॉपियों का डिजिटल मूल्यांकन किया गया। परीक्षा में कुल 1,68,570 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 1,35,815 परीक्षार्थी विषम सेमेस्टर और 28,365 विशेष बैक पेपर परीक्षा में शामिल हुए थे। परिणाम परिषद की वेबसाइट www.bteup.ac.in पर देखा जा सकता है। छात्र व छात्राएं अपना परीक्षा परिणाम पंजीकरण संख्या एवं जन्मतिथि की सहायता से देख सकते हैं।

उत्तर पुस्तिका पर मोबाइल नंबर लिखने वाले 644 छात्रों को मिला शून्य पॉलीटेक्निक की विषम सेमेस्टर व विशेष बैक पेपर परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं पर मोबाइल नंबर लिखना 644 छात्रों को भारी पड़ा। उन्हें परीक्षा समिति ने शून्य अंक देने की संस्तुति की है। मोबाइल नंबर लिखकर नंबर बढ़वाने का जुगाड़ ढंढ़ने वाले छात्रों को प्राविधिक शिक्षा परिषद ने अच्छा सबक सिखाया है। छात्र ऐसी हरकत न करें इसलिए उन्हें उस पेपर में जीरो नंबर देकर फेल कर दिया गया है। प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से पॉलीटेक्निक संस्थानों की विषम सेमेस्टर व विशेष बैक पेपर परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर 2025 में आयोजित की गईं थी। 186 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में 1.35 लाख विद्यार्थी विषम सेमेस्टर की परीक्षा और 28365 छात्र विशेष बैक पेपर परीक्षा में शामिल हुए थे।

Direct Link BTEUP Result 2025 Download Link : कैसे देखें बीटीई यूपी रिजल्ट प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (BTEUP) ने ODD सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर परीक्षा 2025 का रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। अब BTEUP Result 2025 का डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र bteup.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना एनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

JEECUP आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, 15 मई से होगी परीक्षा; यहां देखें पूरा शेड्यूल उत्तर प्रदेश के सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश की राह देख रहे छात्रों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 15 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और अन्य डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

परीक्षा का पूरा शेड्यूल परिषद द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, छात्रों को आवेदन करने के लिए साढ़े तीन महीने का पर्याप्त समय दिया गया है:

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 15 जनवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026

प्रवेश परीक्षा (CBT) की तिथि: 15 मई से 22 मई 2026

रिजल्ट की घोषणा: 30 मई 2026

ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू: 05 जून 2026