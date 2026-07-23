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यूपी पॉलीटेक्निक परीक्षा रिजल्ट में देरी पर फंस रही नौकरी, आज मूल्यांकन कार्य पूरा करने का आदेश

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद की सम सेमेस्टर, वार्षिक और विशेष बैक पेपर परीक्षा 2026 का परिणाम जारी होने में हो रही देरी से हजारों छात्र परेशान हैं। सबसे अधिक मुश्किल अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को हो रही है।

यूपी पॉलीटेक्निक परीक्षा रिजल्ट में देरी पर फंस रही नौकरी, आज मूल्यांकन कार्य पूरा करने का आदेश

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद की सम सेमेस्टर, वार्षिक और विशेष बैक पेपर परीक्षा 2026 का परिणाम जारी होने में हो रही देरी से हजारों छात्र परेशान हैं। सबसे अधिक मुश्किल अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को हो रही है, जिन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, कैंपस प्लेसमेंट और विभिन्न सरकारी व निजी नौकरियों में आवेदन के लिए अंकपत्र और परिणाम की आवश्यकता है। समय पर रिजल्ट न आने से उनके भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। छात्रों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद ने मूल्यांकन कार्य में लापरवाही बरत रहे केंद्रों पर सख्ती दिखाई है।

परिषद के सचिव डा. संतोष्ठ कुमार सिंह ने सभी मूल्यांकन केंद्रों को निर्देश दिया है कि 23 जुलाई तक हर हाल में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा कर लिया जाए। परिषद ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

परिषद के अनुसार, कई मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अपेक्षित गति से नहीं हो रही है। पहले भी कई बार मूल्यांकन में तेजी लाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्य धीमा बना हुआ है। यही वजह है कि परीक्षा परिणाम घोषित करने में लगातार देरी हो रही है।

जारी निर्देश में अपर मुख्य नियंत्रकों से कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर परीक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए और मूल्यांकन कार्य की प्रतिदिन निगरानी की जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कांपियों की जांच पूरी हो सके। इससे विशेष रूप से अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को राहत मिल सकेगी।

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143 केन्द्रों पर 10 हजार कम कॉपी जांची गईं

बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केन्द्रों पर 23 जुलाई तक परीक्षा मूल्यांकन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश भर के 143 ऐसे मूल्यांकन केन्द्रों की सूची भी जारी की गई है। इन केन्द्रों पर 10 हजार से भी कम उत्तर पुस्तिकाओं का ही मूल्यांकन हो सका है। इन मूल्यांकन केन्द्रों को सख्त चेतावनी दी गई है।

आशुलिपिक के पदों पर परीक्षा की कटआफ जारी

उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में आशुलिपिक के 1557 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा के कट आफ अंक जारी कर दिए हैं। कटआफ सूची आयोग की वेबसाइट पर है। चयनितों की हिंदी आशुलेखन और टाइपिंग की परीक्षा होगी।

24 जुलाई को मूल्यांकन की प्रगति की समीक्षा

परिषद ने बताया कि 24 जुलाई को मूल्यांकन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी जिसमें सभी केंद्रों को तिथिवार मूल्यांकन का विवरण प्रस्तुत करना होगा। परिषद का मानना है कि समय पर मूल्यांकन होने के बाद परिणाम जल्द घोषित किया जा सकेगा।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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