BTEUP Admit Card OUT : बीटीईयूपी एडमिट कार्ड bteup.ac.in पर जारी, डाउनलोड, Direct Link
BTEUP admit card : उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने विषम सेमेस्टर , विशेष बैक पेपर परीक्षा नवंबर दिसंबर 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बीटीईयूपी वेबसाइट bteup.ac.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। परिषद की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि 15 नवंबर शाम 5 बजे तक संस्था प्रिंसिपल छात्रों के एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर मुहर लगाकर उन्हें उपलब्ध कराएंगे। बिना हस्ताक्षर व मुहर वाले एडमिट कार्ड को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 नवंबर, 2025 से शुरू होगी और 2 जनवरी, 2025 तक चलेगी। जबकि विशेष बैक पेपर के लिए परीक्षाएं 17 नवंबर, 2025 से 5 जनवरी, 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों के पास एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है।
BTEUP एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर जाएं।
मेनू बार पर दिए गए "Login" विकल्प का चयन करें और "Student Login" सेक्शन पर क्लिक करें।
अब एक नया पेज खुलेगा, वहां छात्र अपने नामांकन संख्या और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करें।
फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
बीटीईयूपी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट करें।