BTech : JEE Main स्कोर से बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के आवेदन कल से, देखें अहम तिथियां
BCECEB UGEAC BTech Admission 2026: बिहार सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीई बीटेक कोर्सेज में प्रथम वर्ष में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने स्नातक स्तरीय इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसिलिंग (यूजीईएसी)-2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
BCECEB UGEAC BTech Admission 2026: बिहार सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीई बीटेक कोर्सेज में प्रथम वर्ष में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने स्नातक स्तरीय इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसिलिंग (यूजीईएसी)-2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन)-2026 (पेपर-I) में वैध स्कोर प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी 13 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग 14 हजार सीटें हैं। आवेदन की अंतिम तिथि, शुल्क भुगतान एवं अंतिम समर्पण की अंतिम तिथि 5 जून रात्रि 11:59 बजे) है।
आवेदन प्रपत्र में ऑनलाइन सुधार का मौका 6 जून तक मिलेगा। पहली मेधा सूची का प्रकाशन 08 जून को कर हो। ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रस्तावित तिथि 10 जून रखी गई है। एससी/एसटी/दिव्यांगजन कोटि के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क मात्र 600 रुपये देना है।
छात्र पंजीकरण पर्षद की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार छात्रों को नामांकन के सयम जेईई (मेन)-2026 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड, मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, आवासीय एवं जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, यूजीईएसी-2026 के आवेदन प्रपत्र का प्रिंट रखना होगा।
महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि: 13 मई 2026।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 05 जून 2026 (रात 10.00 बजे तक)।
ऑनलाइन फीस पेमेंट और फॉर्म सबमिशन की अंतिम तिथि: 05 जून 2026 (रात 11.59 बजे तक)।
एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन सुधार (Editing): 06 जून 2026।
मेरिट लिस्ट का प्रकाशन: 08 जून 2026।
ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रस्तावित तिथि: 10 जून 2026
काउंसलिंग के समय आवश्यक ओरिजिनल दस्तावेज
जब सीट आवंटन होगा, तो उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल प्रस्तुत करने होंगे:
- JEE (Main)-2026 का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड।
मैट्रिक (10वीं) या समकक्ष परीक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड।
इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड।
- आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र।
- 6 पासपोर्ट साइज फोटो (वही जो JEE Main के एडमिट कार्ड पर चिपकाई गई थीं)।
UGEAC-2026 के ऑनलाइन भरे गए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट ।
आधार कार्ड।
यदि लागू हो तो DQ (PwD) / SMQ / EWS प्रमाण पत्र
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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