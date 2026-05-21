BTech : बीटेक की पॉपुलर ब्रांच कौन सी और कहां कहां नौकरी के मौके, जानें करियर एक्सपर्ट से
बीटेक (BTech) का पूरा नाम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है। यह इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 4 साल की एक अंडरग्रेजुएट (स्नातक) डिग्री है।
बीटेक क्या है, यह किन विषयों में होता है, इसको करने के बाद कहां कहां नौकरियां संभव है, इस प्रश्न के जवाब में करियर काउंसलर आशीष आदर्श ने कहा कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी चार वर्षीय प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्री है, जो छात्रों को तकनीकी ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और विभिन्न उद्योगों में बेहतर करियर अवसर देती है। प्रमुख क्षेत्रों में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एआई एंड मशीन लर्निंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग शामिल हैं।
सीएसई, एआई एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी में सॉफ्टवेयर डेवलपर, एआई इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ और क्लाउड इंजीनियर जैसे करियर विकल्प मिलते हैं। वहीं, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और प्रोडक्शन मैनेजमेंट से जुड़े अवसर होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में निर्माण कार्य, स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम, ऑटोमेशन, टेलीकम्युनिकेशन और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में करियर बनाया जा सकता है। बीटेक ग्रेजुएट्स प्राइवेट कंपनियों, सरकारी संगठनों, स्टार्टअप्स, रिसर्च संस्थानों और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर सकते हैं। गेट की तैयारी कर डीआरडीओ, इसरो और पीएसयू जैसी संस्थाओं में भी अवसर पा सकते हैं।
प्रश्न- वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन-ऑफलाइन कार्यस्थलों में सफलता पाने के लिए कौन से कौशल होने चाहिए।
उत्तर - वर्क-फ्रॉम-होम या फ्रीलांसिंग में सफल होने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी हैं, क्योंकि अधिकतर क्लाइंट्स से बातचीत ईमेल, वीडियो कॉल और मैसेज के माध्यम से होती है। कंप्यूटर ऑपरेशन, इंटरनेट, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एआई टूल्स जैसी डिजिटल स्किल्स बेहतर अवसर देंगे।
टाइम मैनेजमेंट और आत्म-अनुशासन रिमोट वर्क के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इसमें बिना सीधे निगरानी के लगातार व जिम्मेदारी से काम करना होता है। समस्या-समाधान, परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता जैसे जरूरी कौशल भी होने चाहिए। क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स पाने के लिए लिंक्डइन, अपवर्क और फीवर जैसे मंच पर मजबूत प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना फायदेमंद होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कार्यस्थलों में नियोक्ता टीमवर्क, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, प्रोफेशनल एथिक्स और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे सॉफ्ट स्किल्स को भी महत्व दे रहे हैं, इसलिए सफलता के लिए तकनीकी कौशल और व्यक्तित्व विकास का संतुलित मेल जरूरी है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी