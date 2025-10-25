VITEEE : BTech के लिए JEE Main से पहले VIT दाखिले के रजिस्ट्रेशन शुरू, मिलता है 1 करोड़ तक का पैकेज

संक्षेप: VITEEE registration 2026: वीआईटी ने वीआईटीईईई रजिस्ट्रेशन की विंडो खोल दी है। देश के टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे उम्मीदवार वीआईटीईईई के लिए viteee.vit.ac.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं।

VITEEE registration 2026: बीटेक दाखिले के लिए जेईई मेन से पहले वेल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) ने वीआईटीईईई रजिस्ट्रेशन की विंडो खोल दी है। देश के टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे उम्मीदवार वीआईटीईईई के लिए viteee.vit.ac.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक वीआईटीईईई 2026 का आयोजन 28 अप्रैल से 3 मई, 2026 तक किया जाएगा। इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए वेल्लौर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती कैंपस में अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा।

देश का नामी संस्थान है वीआईटी, मिलता है मोटा पैकेज वीआईटी देश का नामी इंजीनियरिंग संस्थान है। प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान में दाखिले का मन बन चुके विद्यार्थियों के लिए वीआईटी टॉप चॉइस में से एक रहता है। वीआईटी वेल्लौर की एनआईआरएफ रैंकिंग 16 है। टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वीआईटी वेल्लौर के स्टूडेंट को 2024 में 1.02 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है। 2023 के 88 लाख के सर्वाधिक पैकेज के मुकाबले इसमें 16 फीसदी का इजाफा देखा गया है। बीते वर्ष चारों कैंपसों वेल्लौर, चेन्नई, एपी और भोपाल में औसत पैकेज 10 लाख का रहा है।

एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट 2 घंटे 30 मिनट का होगा, जिसमें 125 मल्टीपल-चॉइस सवाल होंगे, जो पांच सेक्शन में बंटे होंगे।

मैथ्स/बायोलॉजी: 40 सवाल

फिजिक्स: 35 सवाल

केमिस्ट्री: 35 सवाल

एप्टीट्यूड: 10 सवाल

इंग्लिश: 5 सवाल

हर सही जवाब के चार मार्क्स मिलेंगे, जबकि गलत जवाब पर एक मार्क्स काटा जाएगा। बिना जवाब दिए या रिव्यू के लिए मार्क किए गए सवालों के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा।

योग्यता जिन कैंडिडेट्स का जन्म 1 जुलाई, 2004 को या उसके बाद हुआ है, वे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। हाईस्कूल सर्टिफिकेट पर लिखी जन्म तिथि को फाइनल प्रूफ माना जाएगा।

वीआईटीईईई रजिस्ट्रेशन 2026: अप्लाई करने के स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट viteee.vit.ac.in पर जाएं।

होमपेज पर दिख रहे वीआईटीईईई 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

अकाउंट बनाने के लिए जरूरी पर्सनल डिटेल्स डालें।

जेनरेट किए गए क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉग इन करें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए तय एप्लीकेशन फीस पे करें।

फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।