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BTech : बिना JEE Main वाली बीटेक की 74000 सीटें खाली, 12वीं अंक या CUET स्कोर से हो रहा दाखिला

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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BTech Vacant Seats : यूपी के सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों को मिलाकर कुल 74395 सीटें खाली हैं। इस स्पेशल राउंड में जेईई मेन के अलावा 12वीं के अंक या फिर सीयूईटी 2026 के अंकों से भी दाखिला मिलेगा।

btech seats admission
बीटेक दाखिला

BTech Vacant Seats Admission 2026: उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग संस्थानों में बीटेक में दाखिले के लिए काउंसिलिंग अंतिम स्टेज में पहुंच गई है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) की ओर से राजकीय और निजी इंजीनियरिंग संस्थानों के बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए स्पेशल राउंड की काउंसिलिंग शुरू की गई है। इसमें नए व पुराने राजकीय इंजीनियरिंग संस्थानों में लगभग 2000 सीटें खाली हैं। निजी कॉलेजों को मिलाकर कुल 74395 सीटें खाली हैं। इस स्पेशल राउंड में जेईई मेन के अलावा 12वीं के अंक या फिर सीयूईटी 2026 के अंकों से भी दाखिला मिलेगा। यानी जिन्होंने जेईई मेन नहीं दिया, वे भी एप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले एकेटीयू की ओर से अब तक पांच चरणों की प्रवेश काउंसिलिंग हो चुकी है। अब छठे चरण की विशेष काउंसिलिंग में 12वीं पास छात्रों को सीधे रजिस्ट्रेशन कराकर दाखिले का मौका मिल रहा है। इस चरण में अब तक 30 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

क्या है योग्यता, कौन ले सकता है इस राउंड में हिस्सा

इस काउंसलिंग में वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने काउंसलिंग में अभी तक पंजीकरण न कराया हो, जिन्हें कोई सीट आवंटित न हुई हो, या जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन सीट वापस (withdrawal) ले ली हो।

आपको बता दें कि मुख्य काउंसलिंग के समाप्त होने के बाद बची हुई रिक्त सीटों को भरने के लिए आवश्यकतानुसार विशेष काउंसलिंग का आयोजन किया जाता है।

सभी राज्यों के लिए अवसर

मुख्य काउंसलिंग में उत्तर प्रदेश के निवासियों को वरीयता देने के बाद, विशेष काउंसलिंग में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य सभी राज्यों के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं।

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चॉइस अपग्रेडेशन का अवसर

मुख्य काउंसलिंग के दौरान आवंटित संस्थान में फिजिकल रिपोर्ट कर चुके छात्रों को विशेष काउंसलिंग में चॉइस अपग्रेडेशन का अवसर दिया जाता है।

कहां कितनी सीटें खाली

स्पेशल राउंड सीट मैट्रि्क्स के मुताबिक आईईटी लखनऊ में 238, कैश में 79, बीआईईटी झांसी में 247, केएनआईटी सुल्तानपुर में 189 सीटें खाली हैं। जबकि पुराने राजकीय इंजीनियरिंग संस्थानों में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा में 52, अंबेडकरनगर में 33, कन्नौज में 83 व मैनपुरी में 118 सीटें खाली हैं। वहीं नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में गोंडा में 210, बस्ती में 181, प्रतापगढ़ में 221 व मिर्जापुर में 100 सीटें खाली हैं।

काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क- 1,000 रुपये

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सीट कन्फर्मेशन शुल्क

यदि विशेष काउंसलिंग में पहली बार कोई सीट आवंटित होती है, तो सीट सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कन्फर्मेशन शुल्क जमा करना आवश्यक है

सामान्य, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 20,000 रुपये है।

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क ₹12,000 है।

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आज तक देनी होगी चॉइस

12 अगस्त तक चॉइस देनी होगी और 13 अगस्त को सीट अलॉटमेंट होगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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