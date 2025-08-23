BTech Vacant Seats : btech Admission on 12th marks basis in uptac aktu BTech UP without JEE Main and CUET score BTech : यूपी में बीटेक की खाली सीटों पर बिना JEE Main व CUET के 12वीं के अंकों से दाखिले का मौका, Career Hindi News - Hindustan
BTech : यूपी में बीटेक की खाली सीटों पर बिना JEE Main व CUET के 12वीं के अंकों से दाखिले का मौका

यूपी के 750 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक की बची सीटों पर प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए बगैर 12वीं पास छात्रों के लिए प्रवेश को लेकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने 22 अगस्त से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Pankaj Vijay वार्ता, लखनऊSat, 23 Aug 2025 08:07 AM
उत्तर प्रदेश के 750 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक की बची सीटों पर प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए बगैर 12वीं पास छात्रों के लिए प्रवेश को लेकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने 22 अगस्त से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय स्तर पर पहली बार 12वीं पास छात्रों को बगैर जेईई, सीयूईटी के प्रवेश दिया जा रहा है।

इस बारे में विवि के जनसंपर्क अधिकारी पवन त्रिपाठी के मुताबिक विवि की तरफ से चार चरण की काउंसिलिंग हो चुकी है। इसके तहत 31 हजार से ज्यादा छात्रों को सीट आवंटित हुई है। अब 22 अगस्त को कॉलेजों में खाली सीटों का ब्योरा जारी किया जाएगा। साथ ही छठे चरण की प्रवेश काउंसिलिंग शुरू होगी। 22 से 24 अगस्त तक काउंसलिंग में शामिल होने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। 24 अगस्त तक नए रजिस्ट्रेशन करके फीस भी जमा की जा सकेगी जबकि 23 से 26 अगस्त तक प्रवेश के इच्छुक छात्र अपने विकल्प दे सकेंगे। अपने विकल्प एवं दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत सीट आवंटन जारी किया जाएगा। 28 और 29 अगस्त को कॉलेजों में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी।

विवि के मुताबिक छठे चरण के लिए 4000 नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पहले से रजिस्ट्रेशन करने वाले और सीट न पाने वाले अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होंगे।

