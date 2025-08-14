BTech Vacant Seats : bihar engineering college half btech seats vacant BCECEB BCECE merit base admission today BTech : बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में आधी सीटें खाली, भरने के लिए नामांकन आज से, Career Hindi News - Hindustan
BTech : बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में आधी सीटें खाली, भरने के लिए नामांकन आज से

बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आधी सीटें अभी तक खाली हैं। जेईई मेन के आधार पर दो राउंड के नामांकन के बाद भी सीटें नहीं भर सकी थीं। अब बीसीईसीई प्रवेश परीक्षा की रैंक से दाखिला होगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 06:38 AM
BTech : बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में आधी सीटें खाली, भरने के लिए नामांकन आज से

बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में निर्धारित सीट से आधी सीटें अभी तक खाली हैं। जेईई मेन के आधार पर दो राउंड के नामांकन के बाद भी सीटें नहीं भर सकी थीं। इसके बाद बीसीईसीई की ओर से परीक्षा आयोजित की गई थी। इसकी मेधासूची के आधार पर नामांकन होगा। अब परीक्षा के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिक्त 7243 सीटें पर नामांकन 14 अगस्त से होगी।

पहले राउंड का नामांकन 14 से 16 अगस्त तक होगा। दूसरे राउंड का आवंटन रिजल्ट 22 को जारी किया जाएगा। नामांकन 24 से 25 अगस्त तक होगा। गौरतलब है कि दो राउंड तक जेईई मेन के स्कोर पर नामांकन प्रक्रिया आयोजित की गयी। बीसीईसीईबी ने पहले ही कहा था कि जेईई मेन के स्कोर के आधार पर दो राउंड तक इंजीनियरिंग कॉलेजों के सीटों पर नामांकन होगा। बता दें कि राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 13675 सीटों पर जेईई मेन के स्कोर पर 6432 सीटों पर ही दाखिला हुआ था।

नीट यूजी राउंड-1 फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी

मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से आज 13 अगस्त 2025 को नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। फाइनल सीट अलॉटमेंट चेक करने और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा।

