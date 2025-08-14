BTech : बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में आधी सीटें खाली, भरने के लिए नामांकन आज से

बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आधी सीटें अभी तक खाली हैं। जेईई मेन के आधार पर दो राउंड के नामांकन के बाद भी सीटें नहीं भर सकी थीं। अब बीसीईसीई प्रवेश परीक्षा की रैंक से दाखिला होगा।

बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में निर्धारित सीट से आधी सीटें अभी तक खाली हैं। जेईई मेन के आधार पर दो राउंड के नामांकन के बाद भी सीटें नहीं भर सकी थीं। इसके बाद बीसीईसीई की ओर से परीक्षा आयोजित की गई थी। इसकी मेधासूची के आधार पर नामांकन होगा। अब परीक्षा के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिक्त 7243 सीटें पर नामांकन 14 अगस्त से होगी।

पहले राउंड का नामांकन 14 से 16 अगस्त तक होगा। दूसरे राउंड का आवंटन रिजल्ट 22 को जारी किया जाएगा। नामांकन 24 से 25 अगस्त तक होगा। गौरतलब है कि दो राउंड तक जेईई मेन के स्कोर पर नामांकन प्रक्रिया आयोजित की गयी। बीसीईसीईबी ने पहले ही कहा था कि जेईई मेन के स्कोर के आधार पर दो राउंड तक इंजीनियरिंग कॉलेजों के सीटों पर नामांकन होगा। बता दें कि राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 13675 सीटों पर जेईई मेन के स्कोर पर 6432 सीटों पर ही दाखिला हुआ था।