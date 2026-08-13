BTech Vacant Seats : खाली रह गईं बीटेक CSE की 22000 सीटें, किस इंजीनियरिंग ब्रांच के क्या हाल
UPTAC AKTU BTech Vacant Seats : यूपीटेक की ओर से विशेष चरण की बीटेक प्रवेश प्रक्रिया के लिए जारी रिक्त सीटों की सूची के अनुसार प्रदेश भर में 74,396 सीटें खाली हैं। अकेले लखनऊ में 12,586 सीटें रिक्त हैं।
UPTAC AKTU Vacant BTech Seats : इंजीनियरिंग में दाखिले की होड़ के बीच एकेटीयू से सम्बद्ध प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में बड़ी संख्या में बीटेक सीटें खाली रह गई हैं। यूपीटेक की ओर से विशेष चरण की बीटेक प्रवेश प्रक्रिया के लिए जारी रिक्त सीटों की सूची के अनुसार प्रदेश भर में 74,396 सीटें खाली हैं। इनमें अकेले लखनऊ के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में 12,586 सीटें रिक्त हैं। यूपीटेक ने 46 पेज की स्पेशल राउंड के लिए संभावित खाली सीटों की सूची में संस्थान और शाखावार रिक्त सीटों का ब्योरा जारी किया है।
सर्वाधिक खाली सीटें 22 हजार सीएसई में
आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा सीटें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) में खाली हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीएसई (एआई एंड एमएल), सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का स्थान है। शाखावार आंकड़ों में सीएसई की 22,284 सीटें खाली हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 8,197, सीएसई (एआई एंड एमएल) में 8,143, सिविल इंजीनियरिंग में 6,040 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 5,584 सीटें रिक्त हैं। कई निजी संस्थानों में एक ही शाखा में काफी सीटें खाली हैं।
क्यों खाली रह गईं इतनी सीटें
विशेषज्ञों के अनुसार निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ना, विद्यार्थियों का चुनिंदा संस्थानों और कंप्यूटर से जुड़ी शाखा को प्राथमिकता देना तथा कई नए पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में सीटें बढ़ाया जाना इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। एआई, एआई-एमएल, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू होने से भी सीटों की संख्या बढ़ी है। विद्यार्थी बेहतर प्लेसमेंट कम फीस वाले संस्थानों को प्राथमिकता देते हैं।
इंजीनियरिंग संकायों की विभिन्न शाखाओं में रिक्त सीटों का विवरण:
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: इस शाखा में सबसे अधिक 22,284 सीटें खाली हैं।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग: इसमें कुल 8,197 सीटें खाली हैं।
सीएसई (एआई एंड एमएल) - CSE (AI & ML): इस शाखा में 8,143 सीटें खाली हैं।
सिविल इंजीनियरिंग: इसमें 6,040 सीटें खाली हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन: इस शाखा में 5,584 सीटें खाली हैं।
एलयू में आज जारी होगा सीट आवंटन परिणाम
लखनऊ विश्वविद्यालय में परास्नातक प्रवेश सत्र 2026-27 के तहत तीन पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन काउंसलिंग के अंतर्गत उपलब्ध सीटों के सापेक्ष प्रथम सीट आवंटन परिणाम गुरुवार को जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, फोरेंसिक विज्ञान, एमकॉम और एमकॉम अप्लाइड अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी की सहायता से बुधवार को सुबह 10 बजे के बाद अपना सीट आवंटन देख सकेंगे। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि सीट आवंटन देखने के बाद ऑनलाइन शुल्क 14 अगस्त की रात 12 बजे तक जमा कर दें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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