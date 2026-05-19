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BTech : यहां नहीं चाहिए 12वीं में 75 प्रतिशत मार्क्स, JEE Main 2026 के स्कोर से होगा एडमिशन

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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JEE Main , CBSE :  12वीं में 75 फीसदी से कम मार्क्स लाने वालों को निराशा होने की जरूरत नहीं हैं। देश में ऐसे कई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां 12वीं का 75 फीसदी मार्क्स क्राइटेरिया लागू नहीं होता। इन संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग भी अच्छी है।

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BTech , JEE Main , CBSE 12th Board Exam : जेईई मेन में शानदार प्रदर्शन के बावजूद इस वर्ष ऐसे हजारों विद्यार्थी हैं जिनका आईआईटी में पढ़ाई का सपना चकनाचूर हो गया है। सीबीएसई 12वीं में भी इस वर्ष पीसीएम के कई विद्यार्थियों के अंक 75 फीसदी तक नहीं पहुंच पाए जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इसका ठीकरा उन्होंने सीबीएसई की नई ऑन स्क्रीम मार्किंग पर फोड़ा। सीबीएसई समेत विभिन्न बोर्ड के विद्यार्थी जेईई एडवांस्ड की पात्रता से बाहर हो गए क्योंकि 12वीं बोर्ड परीक्षा में इनके मार्क्स 75 प्रतिशत से कम हैं। नियम के मुताबिक आईआईटी व एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेने के लिए 12वीं बोर्ड एग्जाम में कम से कम 75 फीसदी नंबर होना चाहिए (एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए 65 फीसदी) या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम रिजल्ट में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होना चाहिए। लेकिन 75 फीसदी से कम मार्क्स लाने वालों को निराशा होने की जरूरत नहीं हैं। देश में ऐसे कई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां 12वीं का 75 फीसदी मार्क्स क्राइटेरिया लागू नहीं होता। इन संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग भी अच्छी है।

12वीं बोर्ड एग्जाम में 75 फीसदी से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को जेईई मेन स्कोर के दम पर आईआईआईटी दिल्ली, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईआईटी बेंगलुरु में दाखिला मिल सकता है। आईआईआईटी के अलावा ऐसे कई प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान हैं जो बिना 75 प्रतिशत क्राइटेरिया के स्टूडेंट्स को बीटेक में दाखिला दे रहे हैं।

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यहां उन बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची दी गई है जहां दाखिले के लिए 12वीं कक्षा में 75 फीसदी अंकों की अनिवार्यता नहीं है-

संस्थान , पात्रता, एनआईआरएफ रैंकिंग (2025 के मुताबिक)

आईआईआईटी दिल्ली- 12वीं में 70 फीसदी मार्क्स, रैंकिंग - 63

आईआईआईटी हैदराबाद - जेईई मेन वेलिड स्कोर, रैंकिंग - 38

आईआईआईटी बेंगलुरु -जेईई मेन वेलिड स्कोर, रैंकिंग - 69

एनएसयूटी (NSUT), दिल्ली - 70वीं रैंक

दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU)- 30 वीं रैंक

थापड़ पटियाला, 12वीं में कम से कम 60 फीसदी मार्क्स, रैंकिंग - 29

मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर - जेईई मेन स्कोर, रैंकिंग - 58

एमआईटी पुणे - 12वीं में कम से कम 50 फीसदी मार्क्स

वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (वीजेटीआई) मुंबई - 12वीं में कम से कम 45 फीसदी मार्क्स। रैंकिंग - 101-105

एमिटी यूनिवर्सिटी - 12वीं में कम से कम 60 फीसदी मार्क्स , रैंकिंग - 37

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अन्य प्रतिष्ठित संस्थान

आईजीडीटीयूडब्ल्यू (IGDTUW)

हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (HBTU)

महाराजा अग्रसेन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MAIT)

एलएनएमआईआईटी, जयपुर (LNMIIT)

इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ (IET Lucknow)

इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई (ICT Mumbai)

सरदार पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई (SPIT)

पुणे इंस्टिट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी (PICT Pune)

यूआईटी चंडीगढ़ (UIT Chandigarh)

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जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।

जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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