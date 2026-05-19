BTech : यहां नहीं चाहिए 12वीं में 75 प्रतिशत मार्क्स, JEE Main 2026 के स्कोर से होगा एडमिशन
JEE Main , CBSE : 12वीं में 75 फीसदी से कम मार्क्स लाने वालों को निराशा होने की जरूरत नहीं हैं। देश में ऐसे कई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां 12वीं का 75 फीसदी मार्क्स क्राइटेरिया लागू नहीं होता। इन संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग भी अच्छी है।
BTech , JEE Main , CBSE 12th Board Exam : जेईई मेन में शानदार प्रदर्शन के बावजूद इस वर्ष ऐसे हजारों विद्यार्थी हैं जिनका आईआईटी में पढ़ाई का सपना चकनाचूर हो गया है। सीबीएसई 12वीं में भी इस वर्ष पीसीएम के कई विद्यार्थियों के अंक 75 फीसदी तक नहीं पहुंच पाए जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इसका ठीकरा उन्होंने सीबीएसई की नई ऑन स्क्रीम मार्किंग पर फोड़ा। सीबीएसई समेत विभिन्न बोर्ड के विद्यार्थी जेईई एडवांस्ड की पात्रता से बाहर हो गए क्योंकि 12वीं बोर्ड परीक्षा में इनके मार्क्स 75 प्रतिशत से कम हैं। नियम के मुताबिक आईआईटी व एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेने के लिए 12वीं बोर्ड एग्जाम में कम से कम 75 फीसदी नंबर होना चाहिए (एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए 65 फीसदी) या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम रिजल्ट में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होना चाहिए। लेकिन 75 फीसदी से कम मार्क्स लाने वालों को निराशा होने की जरूरत नहीं हैं। देश में ऐसे कई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां 12वीं का 75 फीसदी मार्क्स क्राइटेरिया लागू नहीं होता। इन संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग भी अच्छी है।
12वीं बोर्ड एग्जाम में 75 फीसदी से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को जेईई मेन स्कोर के दम पर आईआईआईटी दिल्ली, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईआईटी बेंगलुरु में दाखिला मिल सकता है। आईआईआईटी के अलावा ऐसे कई प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान हैं जो बिना 75 प्रतिशत क्राइटेरिया के स्टूडेंट्स को बीटेक में दाखिला दे रहे हैं।
यहां उन बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची दी गई है जहां दाखिले के लिए 12वीं कक्षा में 75 फीसदी अंकों की अनिवार्यता नहीं है-
संस्थान , पात्रता, एनआईआरएफ रैंकिंग (2025 के मुताबिक)
आईआईआईटी दिल्ली- 12वीं में 70 फीसदी मार्क्स, रैंकिंग - 63
आईआईआईटी हैदराबाद - जेईई मेन वेलिड स्कोर, रैंकिंग - 38
आईआईआईटी बेंगलुरु -जेईई मेन वेलिड स्कोर, रैंकिंग - 69
एनएसयूटी (NSUT), दिल्ली - 70वीं रैंक
दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU)- 30 वीं रैंक
थापड़ पटियाला, 12वीं में कम से कम 60 फीसदी मार्क्स, रैंकिंग - 29
मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर - जेईई मेन स्कोर, रैंकिंग - 58
एमआईटी पुणे - 12वीं में कम से कम 50 फीसदी मार्क्स
वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (वीजेटीआई) मुंबई - 12वीं में कम से कम 45 फीसदी मार्क्स। रैंकिंग - 101-105
एमिटी यूनिवर्सिटी - 12वीं में कम से कम 60 फीसदी मार्क्स , रैंकिंग - 37
अन्य प्रतिष्ठित संस्थान
आईजीडीटीयूडब्ल्यू (IGDTUW)
हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (HBTU)
महाराजा अग्रसेन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MAIT)
एलएनएमआईआईटी, जयपुर (LNMIIT)
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ (IET Lucknow)
इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई (ICT Mumbai)
सरदार पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई (SPIT)
पुणे इंस्टिट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी (PICT Pune)
यूआईटी चंडीगढ़ (UIT Chandigarh)
जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।
जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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विजन
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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