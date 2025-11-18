Hindustan Hindi News
BTech : देश में बीटेक छात्रों को सबसे ज्यादा साफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी, देखें किस ब्रांच का क्या हाल

Tue, 18 Nov 2025 07:03 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
AICTE BTech Campus Placement : एमआईटी सहित देशभर में बीटेक करने वाले छात्र सबसे अधिक साफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की प्लेसमेंट सेल की ताजा रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। इस वर्ष अबतक 1 लाख 97 हजार छात्रों को साफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी एआईसीटीई के द्वारा मिली है। साफ्टवेयर इंजीनियर के बाद दूसरे स्थान पर डाटा इंजीनियरिंग है। डाटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 42 हजार 448 छात्रों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिली है। तीसरे स्थान पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नेवाले 35 हजार 991 छात्रों को इस वर्ष विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिली है। एमआईटी के प्राचार्य प्रो. मिथिलेश कुमार झा का कहना है कि आईटी सेक्टर में कई कंपनियां देश में हैं, इनमें बीटेक आईटी करने वाले छात्रों को नौकरियां मिल रही हैं। बच्चों की रुचि आईटी पढ़ने में अधिक है। अब बीटेक एआई और मशीन लर्निंग में भी छात्र आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में रोबोटिक्स का युग आ रहा है।

सिविल व मैकेनिकल की भी मांग

आईटी के अलावा नौकरी के लिए सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्रों की भी मांग है। सिविल इंजीनियरिंग करनेवाले 28 हजार 633 छात्रों को एआईसीटीई के प्लेसमेंट पोर्टल के जरिये नौकरी मिली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले 26 हजार 773 छात्रों को पोर्टल के माध्यम से रोजगार मिला है।

बिहार में 38 और देश में 1076 इंजीनियरिंग कॉलेज

बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। पूरे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 1076 है, इनमें 834 निजी और 242 सरकारी हैं। बिहार में हर साल इंजीनियरिंग कॉलेजों में 15 हजार छात्रों का दाखिला होता है। देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों से हर वर्ष लगभग 15 लाख छात्र पास होकर निकलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मांग आईटी, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांच की होती है।

एमआईटी में आईटी की सीटें हर साल फुल

एमआईटी के प्राचार्य प्रो. झा ने बताया कि एमआईटी में हर साल आईटी में सीटें फुल हो रही हैं। बीटेक आईटी में 60 सीटें हैं। एमआईटी में इसबार 97 प्रतिशत छात्रों का दाखिला हुआ है। एमआईटी में छात्रों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल रोबोटिक्स ब्रांच भी शुरू किया गया है। बायोमेडिकल ब्रांच पूरे देश में चार जगह ही है, जिनमें एमआईटी शामिल है।

एआईसीटीई पर दो हजार से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड

एआईसीटीई के प्लेसमेंट पोर्टल पर दो हजार से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। एआईसीटीई का कहना है कि छात्रों को इन कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए एआईसीटीई पहल कर रही है। बीटेक के छात्रों को एआईसीटीई के जरिये प्लेसमेंट पाने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होता है।

