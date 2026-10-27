बीटेक 7वें सेमेस्टर में नया कोर्स होगा शुरू, अब नौकरी से पहले स्टार्टअप में एक्सपर्ट बनेंगे छात्र
एकेटीयू ने बीटेक सातवें सेमेस्टर में स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स अनिवार्य किया, छात्रों को बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होगा। 100 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल होने पर ईयर बैक लगेगा।
नौकरी से पहले अब इंजीनियरिंग छात्र स्टार्टअप में एक्सपर्ट बनेंगे। इसको लेकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने बीटेक सातवें सेमेस्टर में नया कोर्स स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप को अनिवार्य रूप से लागू किया है। यह पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग की सभी ब्रांच के छात्र-छात्राओं को अनिवार्य रूप से क्वालीफाई करना होगा। इस कोर्स के तहत छात्रों को स्टार्टअप या व्यवसाय से जुड़ा आइडिया तैयार कर प्रैक्टिकल परीक्षा में प्रस्तुत करना होगा। 100 अंकों की इस परीक्षा में असफल होने पर ईयर बैक का सामना करना पड़ेगा।
पीएसआईटी के वाइस प्रेसिडेंट प्रो. मनमोहन शुक्ला ने बताया कि छात्रों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी के चलते छात्रों को स्टार्टअप में एक्सपर्ट बनाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत बीटेक के पांचवें सेमेस्टर से ही हो जाएगी। छात्रों को पांचवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप एसेस्मेंट/मिनी प्रोजेक्ट/ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई करनी होगी। यह लैब आधारित होगा। इसके बाद सातवें सेमेस्टर में स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप विषय पढ़ना होगा, जो दो क्रेडिट का होगा। इस दौरान अगर कोई छात्र बेहतर स्टार्टअप व नवाचार विकसित करता है तो उसे आठवें सेमेस्टर में प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि छात्र स्टार्टअप में एक्सपर्ट बनकर कुल 15 क्रेडिट तक अर्जित कर सकेंगे।
परीक्षा पूरी तरह प्रैक्टिकल आधारित होगी
उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआई) के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. जेपी सिंह ने बताया कि कोर्स की परीक्षा पूरी तरह प्रैक्टिकल आधारित होगी। इसमें छात्रों के आइडिया की उपयोगिता, उसे व्यावहारिक रूप देने की संभावना, रचनात्मक सोच और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता परखी जाएगी। उन्होंने बताया कि एकेटीयू ने संबद्ध कॉलेजों को निर्धारित समय पर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी है। फिर भी, यदि कोई छात्र तय समय तक अपना आइडिया तैयार नहीं कर पाता है तो कॉलेज अपने स्तर पर उसे कुछ अतिरिक्त समय दे सकता है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को नौकरी पाने के साथ रोजगार सृजन के लिए भी तैयार करना है। पाठ्यक्रम से छात्रों में पढ़ाई के दौरान ही नए व्यावसायिक विचार विकसित करने और अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी