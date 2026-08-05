IIT से BTech MTech, नहीं मिली जॉब, फिर 1 साल में SSC व AIIMS समेत 13 केंद्रीय सरकारी नौकरियों में चयन
IIT ग्रेजुएट लोमाडा नागेंद्र साई ने लगातार असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी और 2025 में केंद्र सरकार की 13 नौकरियों में चयन हासिल कर शानदार मिसाल पेश की। करीब 30 परीक्षाएं देने के बाद वह अब ESIC में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं।
असफल होना या किसी अवसर को खो देना यह तय नहीं करता कि आपका भविष्य कैसा होगा। आपकी मेहनत और हौसला ही आपकी मंजिल तय करते हैं। आंध्र प्रदेश के एक शख्स ने ऐसा कारनामा किया है जो नौकरी न मिलने की वजह से हार थक कर बैठ गए युवाओं के लिए शानदार मिसाल है। कडप्पा के एक 29 साल के नौजवान ने एक साल में 13 केंद्रीय सरकारी नौकरियां हासिल की हैं। IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट लोमाडा नागेंद्र साईं को 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट की 13 नौकरियों के ऑफर मिले हैं।
नागेंद्र साईं ने अपने संघर्ष, रणनीति, मेहनत और लगन से आईआईटी के प्लेसमेंट में मिली नाकामी को बड़ी सफलता में तब्दील कर दिया। दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राजारेड्डी स्ट्रीट के रहने वाले नागेंद्र साईं ने IIT खड़गपुर से इंडस्ट्रियल और सिस्टम्स इंजीनियरिंग में पांच साल का इंटीग्रेटेड B Tech M Tech पूरा किया। वे शुरू में आईटी फील्ड में ही करियर बनाना चाहते थे। इसी मकसद के साथ वे कैंपस प्लेसमेंट में भी बैठे। लेकिन वो कोविड 19 महामारी का दौर था। दुनिया आर्थिक मंदी में फंसी थी। कोविड के कारण प्लेसमेंट में रुकावटें आईं और जॉब नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने एक स्थायी करियर के बारे में सोचना शुरू किया। स्टेबिलिटी की तलाश में उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी करने का फैसला किया।
उनके पिता अश्विनी कुमार आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जबकि मां राजराजेश्वरी स्कूल में सहायक शिक्षिका हैं। नागेंद्र ने शुरुआती शिक्षा भारती स्कूल और विद्याधरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद हैदराबाद के एनआरआई जूनियर कॉलेज से पढ़ाई करते हुए आईआईटी में प्रवेश पाया।
पहली असफलता के बाद भी नहीं मानी हार
जून 2022 में उन्होंने ऑनलाइन मोड से सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। वर्ष 2023 में उनका पहला प्रयास सफल नहीं रहा। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) भर्ती परीक्षा में भी स्कोर नॉर्मलाइजेशन के कारण वे बेहद कम अंतर से चयन से चूक गए। माता-पिता के प्रोत्साहन पर 2024 में वे हैदराबाद चले गए और एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेकर गंभीरता से तैयारी शुरू की। उन्होंने एसएससी की प्रारंभिक परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं मिली। इस झटके के बाद उन्होंने कुछ समय का ब्रेक लिया और अप्रैल 2025 से नए जोश और उमंग के साथ दोबारा तैयारी शुरू कर दी।
2025 में लगभग 30 परीक्षाएं दीं, 13 में मिला चयन
साल 2025 में नागेंद्र साई ने केंद्र सरकार की करीब 30 भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और 13 पदों पर उनका चयन हो गया। उनका चयन इन प्रमुख पदों पर हुआ-
- AIIMS CRE के तहत सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर (लेवल-7) और अपर डिवीजन क्लर्क (UDC, लेवल-4)
- CPCB में अपर डिवीजन क्लर्क (UDC)
- SSC CGL 2025 के माध्यम से स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड-II (लेवल-6)
- SSC फेज-13 भर्ती में सर्वेयर, असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर, टेलीकॉम असिस्टेंट, फ्यूमिगेशन असिस्टेंट, सर्विलांस असिस्टेंट, फील्डमैन, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर (HR) और असिस्टेंट विलेज इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कई पदों पर चयन
- इसके अलावा नेवी INCET की नौ परीक्षाओं में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जिनके परिणाम का इंतजार है।
अब ESIC में ब्रांच मैनेजर
13 चयन मिलने के बाद नागेंद्र साई ने सबसे उपयुक्त पद का चयन किया और वर्तमान में तेलंगाना के महबूबनगर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं।
युवाओं को दी यह सलाह
नागेंद्र साई का कहना है कि शुरुआती असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि रोजाना 10 से 12 घंटे अनुशासित तरीके से पढ़ाई, विषयों की गहरी समझ और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। वे कहते हैं, "असफलता ही सफलता की मजबूत नींव बन सकती है।"
अधिक अटेम्प्ट दें
उनका यह भी मानना है कि कई बेरोजगार युवा केवल चर्चित भर्तियों पर ही ध्यान देते हैं, जबकि केंद्र सरकार समय-समय पर अनेक विभागों में भर्ती निकालती है। इसलिए जितनी अधिक उपयुक्त भर्तियों के लिए आवेदन करेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे और सही रणनीति अपनाएंगे, सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी