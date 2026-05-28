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BTech Admission: दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, JEE Main स्कोर से होगा एडमिशन

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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JAC Delhi BTech Admission 2026: ज्वॉइंट एडमिशन कमिटी (JAC) दिल्ली में DTU, NIT, IIIT-D, NSUT और DSEU जैसे संस्थानों में अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग व आर्किटेक्चर कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 

BTech Admission: दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, JEE Main स्कोर से होगा एडमिशन

JAC Delhi 2026 Counselling: दिल्ली के प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक (B.Tech) और बीआर्क (B.Arch) कोर्सेज में दाखिला लेने का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट सामने आया है। जॉइंट एडमिशन कमेटी (JAC) दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। जो छात्र जेईई मेन 2026 (JEE Main 2026) की परीक्षा में शामिल हुए हैं और दिल्ली के टॉप टेक्निकल विश्वविद्यालयों में सीट पाना चाहते हैं, वे अब संयुक्त पोर्टल jacdelhi.admissions.nic.in पर जाकर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं।

इन 5 बड़े विश्वविद्यालयों की 6,500 से अधिक सीटों पर मिलेगा दाखिला

जैक दिल्ली 2026 की केंद्रीयकृत काउंसलिंग प्रणाली के माध्यम से दिल्ली सरकार द्वारा संचालित पांच प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन दिया जाएगा:

दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU)

नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (NSUT)

इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन (IGDTUW - केवल छात्राओं के लिए)

इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली (IIIT-D)

दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU)

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इस वर्ष इन विश्वविद्यालयों में बीटेक की कुल 6,500 से अधिक सीटों और बीआर्क की 90 से अधिक सीटों पर दाखिला दिया जा रहा है। कुल उपलब्ध सीटों में से 85 प्रतिशत सीटें दिल्ली क्षेत्र के स्कूली छात्रों के लिए आरक्षित हैं, जबकि शेष 15 प्रतिशत सीटें दिल्ली से बाहर के राज्यों के छात्रों के लिए आवंटित की गई हैं।

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महत्वपूर्ण तिथियां: 23 जून तक खुला रहेगा पोर्टल

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की शुरुआत: 28 मई 2026

पंजीकरण करने की अंतिम तिथि: 23 जून 2026 (रात 11:59 बजे तक)

सीट अलॉटमेंट के पहले राउंड का परिणाम: 27 जून 2026

इसके बाद कुल पांच राउंड और रिक्त सीटें बचने की स्थिति में एक फाइनल ‘स्पॉट राउंड’ का आयोजन जुलाई के अंत तक किया जाएगा।

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काउंसिलिंग की फीस और रजिस्ट्रेशन के आसान स्टेप्स

काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को 1,500 रुपये (नॉन-रिफंडेबल) का पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन माध्यम (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग) से जमा करना होगा।

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jacdelhi.admissions.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध "JAC Delhi 2026 Registration and Choice Filling" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना जेईई मेन 2026 का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके नया अकाउंट बनाएं।

स्टेप 4: अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें, काउंसलिंग फीस का भुगतान करें।

स्टेप 5: अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजों और इंजीनियरिंग ब्रांच (जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल) को चुनें और लॉक करके फॉर्म सबमिट कर दें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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