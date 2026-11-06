बीटेक अंतिम सेमेस्टर में इंटर्नशिप हुई अनिवार्य, नई शिक्षा नीति के तहत फैसला
एमएनएनआईटी प्रयागराज में बीटेक के छात्र-छात्राओं को अब अंतिम सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप नहीं मिलने की स्थिति में भी छात्र संस्थान में रहकर अपना शैक्षणिक कार्य पूरा कर सकेंगे।
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) प्रयागराज में बीटेक के छात्र-छात्राओं को अब अंतिम सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत संस्थान ने यह व्यवस्था लागू की है। यह नियम शैक्षिक सत्र 2022-23 और उसके बाद बीटेक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगा। सत्र 2022-23 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के आठवें सेमेस्टर की पढ़ाई जनवरी से शुरू होगी। इसी के साथ संस्थान में पहली बार अंतिम सेमेस्टर में इंटर्नशिप की व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए तैयार नियमों को संस्थान की सीनेट ने मंजूरी दे दी है। अब विद्यार्थियों को आठवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप या निर्धारित शैक्षणिक प्रोजेक्ट के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
संस्थान की सीनेट की बैठक में बीटेक के आठवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप और संस्थान से बाहर रहकर शैक्षणिक कार्य करने संबंधी नियमों पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि इस प्रस्ताव को सीनेट अध्यक्ष पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। इसके बाद सीनेट सदस्यों ने भी प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए औपचारिक मुहर लगा दी। बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने उन छात्रों को लेकर सवाल उठाए, जिन्हें संस्थान के बाहर किसी कंपनी या अन्य संस्थान में इंटर्नशिप करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। ऐसे छात्रों के लिए संस्थान में ही प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करने का विकल्प रखा गया है।
सदस्यों ने सवाल उठाया कि संस्थान में रहकर प्रोजेक्ट करने वाले छात्रों को ग्रेड 'एस' या 'एक्स' किस आधार पर दिया जाएगा। इस पर संबंधित अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि छात्रों के मूल्यांकन में पहले से निर्धारित नियमों का ही पालन किया जाएगा। नई व्यवस्था से छात्रों को अंतिम सेमेस्टर में अपने तकनीकी ज्ञान का व्यावहारिक इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। साथ ही बाहर इंटर्नशिप नहीं मिलने की स्थिति में भी छात्र संस्थान में रहकर अपना शैक्षणिक कार्य पूरा कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंAniket Kumar Yadav
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