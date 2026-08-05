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BTech : MNNIT में नया बीटेक कोर्स शुरू, यूपी के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं ऐसा कार्यक्रम, 30 सीटों पर दाखिला

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराज
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MNNIT ने बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कम्प्यूटिंग पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस नए कार्यक्रम में गणित के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डेटा साइंस और आधुनिक कम्प्यूटिंग तकनीकों का समावेश किया गया है।

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बीटेक दाखिला

देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली बार बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कम्प्यूटिंग पाठ्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुरूप तैयार किए गए इस नए कार्यक्रम में गणित के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डेटा साइंस और आधुनिक कम्प्यूटिंग तकनीकों का समावेश किया गया है। इस पाठ्यक्रम में 30 सीटों पर प्रवेश दिया जा रहा है और इसका उद्देश्य ऐसे इंजीनियर तैयार करना है जो गणितीय विश्लेषण के साथ आधुनिक डिजिटल तकनीकों में भी दक्ष हों।

एमएनएनआईटी के गणित विभाग के अध्यक्ष प्रो. प्रमोद यादव ने बताया कि संस्थान का यह दसवां बीटेक कार्यक्रम है। दावा है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी तकनीकी संस्थान में स्नातक स्तर पर इस प्रकार का बीटेक कार्यक्रम अभी संचालित नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रदेश के विद्यार्थियों को पहली बार गणित आधारित इंजीनियरिंग शिक्षा का नया विकल्प मिलेगा। उन्होंने बताया कि भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा तथा एआई और डेटा आधारित उद्योगों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा।

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नए पाठ्यक्रम का सिलेबस इस प्रकार तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों को गणितीय सिद्धांतों के साथ-साथ प्रोग्रामिंग, एल्गोरिद्म, डेटा स्ट्रक्चर, सांख्यिकीय मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्प्यूटेशनल तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मिल सके। इसके अलावा विद्यार्थियों को उद्योग आधारित परियोजनाओं, इंटर्नशिप और शोध गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वे रोजगार और उच्च शिक्षा दोनों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें।

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इलाहाबाद विश्वविद्यालय: द्वितीय परीक्षा में फेल होने पर भी नहीं लगेगा बैक सेमेस्टर

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुरूप परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब द्वितीय परीक्षा (सेकेंड एग्जाम) में भी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को बैक सेमेस्टर नहीं करना पड़ेगा। ऐसे छात्र अपनी नियमित पढ़ाई जारी रखते हुए अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेंगे और निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित विषयों की द्वितीय परीक्षा देकर उसे उत्तीर्ण कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की नई व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई को बाधित होने से बचाना और उन्हें बिना वर्ष गंवाए अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर देना है। पहले किसी विषय में द्वितीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों को बैक सेमेस्टर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिससे उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब विद्यार्थी अगले सेमेस्टर की पढ़ाई के साथ-साथ अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा भी दे सकेंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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