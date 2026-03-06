BTech : लिखित परीक्षा में शून्य अंक तब भी दे सकेंगे एंड सेमेस्टर परीक्षा, IIIT ने बदले नियम
ट्रिपलआईटी में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए संस्थान प्रशासन ने न्यूनतम अंक से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छात्रों को मिड सेमेस्टर परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन को मिलाकर कुल 60 अंकों में से 23.75 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होगा।
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआईटी) में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत देते हुए संस्थान प्रशासन ने न्यूनतम अंक से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब एंड सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए पहले की तुलना में अधिक लचीली व्यवस्था लागू की गई है। इस प्रस्ताव को सीनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद नए नियम मौजूदा सत्र से लागू कर दिए गए हैं। नए नियम के तहत अब छात्रों को मिड सेमेस्टर परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन को मिलाकर कुल 60 अंकों में से 23.75 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होगा। इन 60 अंकों में 25 अंक मिड सेमेस्टर परीक्षा के और 35 अंक आंतरिक मूल्यांकन के निर्धारित होते हैं।
यदि कोई छात्र इन दोनों को मिलाकर तय न्यूनतम सीमा तक अंक प्राप्त कर लेता है, तो वह एंड सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए पात्र माना जाएगा। पहले की व्यवस्था में मिड सेमेस्टर और आंतरिक मूल्यांकन में अलग-अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। मिड सेमेस्टर परीक्षा में न्यूनतम छह अंक और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 8.5 अंक पाना अनिवार्य था।
खत्म होगी बेवजह के तनाव की समस्या
कई बार ऐसा होता था कि छात्र किसी एक परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर लेते थे, लेकिन दूसरे में कम अंक आने होने के कारण वे अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाते थे। इससे छात्रों पर अतिरिक्त दबाव भी बनता था और उन्हें अनावश्यक तनाव का सामना करना पड़ता था। नए नियम के लागू होने के बाद अब यह समस्या खत्म हो जाएगी। छात्र दोनों परीक्षाओं के अंकों को मिलाकर न्यूनतम सीमा पूरी कर सकेंगे, जिससे उन्हें एंड सेमेस्टर परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। संस्थान प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से छात्रों को पढ़ाई के दौरान होने वाले अनावश्यक तनाव से राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी