CSE vs ECE: कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स बेस्ट है?

संक्षेप: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) को लेकर अक्सर छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ब्रांच करियर के लिए ठीक रहेगा। बता दें कि दोनों ही ब्रांच अलग-अलग है और काफी महत्वपूर्ण हैं। चलिए इन कोर्स के बारे में डिटेल जानते हैं।

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) को लेकर अक्सर छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ब्रांच करियर के लिए ठीक रहेगा। बता दें कि दोनों ही ब्रांच अलग-अलग है और काफी महत्वपूर्ण हैं। चलिए इन कोर्स के बारे में डिटेल जानते हैं।

कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (CSE) CSE मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिस्टम पर ध्यान देता है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल दुनिया के लिए इंटेलिजेंट और पावरफुल सिस्टम बनाना है।

CSE के ग्रेजुएट्स भारत की आईटी सर्विस इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स का बेस होते हैं। वर्तमान में नौकरी के अवसर और शुरुआती सैलरी के मामले में CSE छात्रों की सबसे ज्यादा डिमांड में है। बैंकिंग, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स जैसी फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स (SDEs) और डेटा साइंटिस्ट्स की भारी डिमांड है। बड़े नाम जैसे Google, Amazon और घरेलू यूनिकॉर्न कंपनियां CSE ग्रेजुएट्स को 20 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक का पैकेज भी ऑफर करती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) ECE एक हार्डवेयर-ओरिएंटेड फील्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिवाइस और कम्युनिकेशन सिस्टम के डिज़ाइन और एप्लीकेशन पर फोकस करता है। करिकुलम में VLSI (वेरी-लार्ज-स्केल इंटीग्रेशन) डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रोप्रोसेसर, सिग्नल प्रोसेसिंग और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम (5G/6G) जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। ECE ग्रेजुएट माइक्रोचिप से लेकर कम्युनिकेशन नेटवर्क तक फिजिकल कंपोनेंट बनाते हैं जो सभी सॉफ्टवेयर को काम करने में मदद करते हैं। वे टेक्नोलॉजी का 'बॉडी' और 'नर्वस सिस्टम' तैयार करते हैं।

ECE की खासियत इसकी ड्यूल एलीजिबिलिटी है। अगर छात्रों को कोडिंग आती है, तो वे IT और सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी आसानी से जा सकते हैं। साथ ही ECE का VLSI फील्ड बहुत प्रीमियम है। कंपनियां जैसे Qualcomm, Intel, NVIDIA और Samsung VLSI इंजीनियर्स को 20 से 30 लाख या उससे अधिक की शुरुआती सैलरी भी देती हैं।

ECE छात्रों के लिए सिविल और डिफेंस टेक्नोलॉजी में करियर के अवसर भी होते हैं। यह UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज (IES) परीक्षा के लिए भी डायरेक्ट फिट है। इससे Group ‘A’ के केंद्रीय सरकारी पदों में काम करना आसान होता है।