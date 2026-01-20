Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BTech Hons : IIIT will now also offer a BTech Honors degree learn about rules regarding credits
BTech : अब बीटेक ऑनर्स की भी डिग्री देगा IIIT , जानें क्रेडिट को लेकर क्या है नियम

BTech : अब बीटेक ऑनर्स की भी डिग्री देगा IIIT , जानें क्रेडिट को लेकर क्या है नियम

संक्षेप:

ट्रिपलआईटी प्रयागराज ने पहली बार बीटेक छात्र-छात्राओं के लिए ऑनर्स डिग्री शुरू करने का निर्णय लिया है। पेटेंट फाइल करने वाले छात्र-छात्राएं ही बीटेक में ऑनर्स विद रिसर्च पाएंगे।

Jan 20, 2026 07:55 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, अनिकेत यादव, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआईटी) ने पहली बार बीटेक छात्र-छात्राओं के लिए ऑनर्स डिग्री शुरू करने का निर्णय लिया है। संस्थान की सीनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सुविधा वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत केवल वही विद्यार्थी बीटेक ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने अपने अध्ययन के दौरान पेटेंट फाइल किया हो और किसी भी सेमेस्टर में बैक न लगा हो। इससे शोध और नवाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीटेक की नियमित 160 क्रेडिट पढ़ाई के साथ ऑनर्स डिग्री के लिए अतिरिक्त 12 क्रेडिट अनिवार्य होंगे। यह अतिरिक्त पढ़ाई तीसरे सेमेस्टर से शुरू होगी और हर सेमेस्टर में तीन क्रेडिट अलग से पूरे करने होंगे। डीन एकेडमिक प्रो. पवन चक्रवर्ती ने बताया कि संस्थान ने ऑनर्स बास्केट और ‘रिसर्च द्वारा ऑनर्स’ का नया विकल्प शुरू किया है। छात्र-छात्राएं अपनी ब्रांच से जुड़े विषयों में 12 अतिरिक्त क्रेडिट पूरा कर ऑनर्स प्राप्त कर सकेंगे। ये कोर्स तीसरे से सातवें सेमेस्टर तक चलेंगे। ऑनर्स में प्रवेश के लिए द्वितीय सेमेस्टर में न्यूनतम 8 सीजीपीए (80 प्रतिशत अंक) और कोई बैक नहीं होना चाहिए। ‘रिसर्च द्वारा ऑनर्स’ में छात्र-छात्राओं को रिसर्च कोर्स, प्रोजेक्ट और प्रकाशन या पेटेंट के आधार पर ऑनर्स दिया जाएगा। यह व्यवस्था 2025 बैच से लागू की गई है।

ये भी पढ़ें:IIT के बीटेक में अब कम छात्र होंगे फेल, मिलेगी बीटेक पास की डिग्री, जानें शर्त

अलग-अलग बास्केट के आधार पर मिलेंगे ऑनर्स

ट्रिपलआईटी के विभागों की ओर से प्रस्तावित अलग-अलग बास्केट के आधार पर विद्यार्थियों को विभिन्न ऑनर्स दिए जाएंगे। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमों और शर्तों में जरूरी बदलाव किए गए हैं। इससे छात्रों को अपनी रुचि और ब्रांच के अनुसार विशेष अध्ययन का अवसर मिलेगा। यह पहल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ छात्र-छात्राओं को शोध और नवाचार के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Btech BTech Student
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।