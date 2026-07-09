BTech के 6 साल बाद NEET में लाई 720 में से 676 अंक, अब MBBS कर पूरा कर रही सपना
आकृति गोयल ने कॉर्पोरेट जॉब की आपाधापी भरी जिंदगी से तंग आकर अपनी 30 लाख सालाना पैकेज वाली नौकरी को ठुकरा दिया। NEET की तैयारी शुरू की। कड़ी मेहनत के बाद अब डॉक्टर बनने जा रही है। करियर चेंज की उनकी कहानी काफी सीख देने वाली है।
वर्ष 2020 और 2021 के दौरान देश में कोविड महामारी और लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी मंदी और व्यापक बेरोजगारी के संकट में धकेल दिया था। लाखों नौकरियां खत्म हो गई थीं। इस मुश्किल समय में इंजीनियर आकृति गोयल ने कॉर्पोरेट जॉब वर्ल्ड की आपाधापी भरी जिंदगी से तंग आकर अपनी 30 लाख सालाना पैकेज वाली नौकरी को ठुकरा दिया। कई सालों की जॉब के बाद करियर चेंज करने के उनके इस फैसले ने सबको चौंका दिया। उस समय पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी। आकृति ने सोचना शुरू किया कि आगे क्या करना है। उन्होंने योग प्रशिक्षक, वकील और एचआर कंसल्टेंट जैसे कई ऑप्शन पर विचार किया, लेकिन कोई भी उन्हें सही नहीं लगा। अचानक उनके मन में डॉक्टर बनने का विचार आया। उन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) की तैयारी शुरू की और जीतोड़ मेहनत के बाद उन्हें नीट यूजी में अच्छी रैंक हासिल हुई। आज वह करीब 30 वर्ष की हैं और दिल्ली के नॉर्थ डीएमसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है। आकृति की कहानी बताती है कि अगर जुनून, जज्बा हो तो जिंदगी में आप कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं। यहां पढ़ें आकृति गोयल की सक्सेस स्टोरी-
कॉरपोरेट जॉब वर्ल्ड की मोटी सैलरी, शानदार करियर और लीडरशिप में बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था। लेकिन अंदर ही अंदर आकृति गोयल को लगने लगा था कि वह अपनी असली मंजिल से दूर जा रही हैं। आखिरकार उन्होंने वह फैसला लिया जिसे लेने से अधिकांश लोग डरते हैं, उन्होंने अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने का रास्ता चुना।
सालों तक इंजीनियर रहीं, लेकिन नहीं मिली संतुष्टि
आकृति ने वर्ष 2015 में देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज बिट्स पिलानी से बीटेक किया था। करीब 6 से 7 साल तक स्टार्टअप्स की तेज रफ्तार दुनिया में एक सफल इंजीनियर रहीं। परंपरागत कॉरपोरेट रास्ता चुनने की बजाय उन्होंने स्टार्टअप वाली राह चुनी थी जहां उन्हें एक्सपेरिमेंट, कई रोल और अलग अलग प्रोजेक्ट मिले। बेंगलुरु के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ उनका करियर शानदार चलता रहा और वो लीडरशिप पॉजिशन तक पहुंच गईं। उन्होंने कई टीमों का नेतृत्व किया और अच्छी सैलरी भी पाई। उन्होंने वो सब पा लिया था जो आमतौर पर उनकी उम्र के इंजीनियर युवाओं की इच्छा होती है। लेकिन लगातार काम का दबाव और तनाव उनकी सेहत पर भारी पड़ने लगा। साल 2020 की शुरुआत में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें एहसास हुआ कि अब रुकना जरूरी है। यही वह पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी।
लॉकडाउन में नौकरी छोड़ी, खुद को दिया नया मौका
उन्होंने ठीक उसी समय नौकरी छोड़ दी, जब देश में कोविड-19 लॉकडाउन शुरू हुआ था। कई वर्षों बाद उन्हें पहली बार खुद के लिए समय मिला। उन्होंने आराम किया अपनी पसंद के शौक पूरे किए और खुद को समझने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि आगे क्या करना है। उन्होंने योग प्रशिक्षक, वकील और एचआर कंसल्टेंट जैसे कई विकल्पों पर विचार किया, लेकिन कोई भी उन्हें सही नहीं लगा।
बचपन का सपना फिर जाग उठा
एक करियर काउंसलिंग सत्र के दौरान अचानक उनके मन में डॉक्टर बनने का विचार आया। यह वही सपना था जिसे उन्होंने बचपन में देखा था, लेकिन समय के साथ छोड़ दिया था। पहले उन्हें लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए उम्र सीमा भी होगी। लेकिन जानकारी जुटाने पर उन्हें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा हटा दी है। इस जानकारी ने उन्हें नई उम्मीद दी। उन्हें जीने और करियर की नई राह मिल गई।
नीट की कड़ी मेहनत और शानदार रैंक
आकृति ने पहले मुफ्त ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लास देखनी शुरू की। उन्हें महसूस हुआ कि विज्ञान के प्रति उनका पुराना लगाव अब भी बरकरार है। इसके बाद उन्होंने रोज 10 घंटे पढ़ाई की।
10 साल बाद फिर बनीं छात्रा
करीब दस साल बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करना आसान नहीं था। करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट संभालने वाली आकृति को फिर से लंबे समय तक लिखने की आदत डालनी पड़ी। क्लास में शिक्षक तेजी से पढ़ाते थे लेकिन उन्होंने कभी सवाल पूछने में झिझक नहीं दिखाई। कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया और कहा कि इस उम्र में डॉक्टर बनने का सपना देखना समय की बर्बादी है। लेकिन आलोचनाओं ने उनका हौसला तोड़ने के बजाय और मजबूत किया।
100 से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए
एक साल से अधिक समय तक उन्होंने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की। इस दौरान उन्होंने 100 से अधिक मॉक टेस्ट दिए और लगातार पढ़ाई की। उनके परिवार ने भी हर कदम पर उनका साथ दिया, हालांकि शुरुआत में उन्हें उम्र और लंबे सफर को लेकर चिंता थी।
NEET UG में हासिल की ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1118
आखिरकार मेहनत रंग लाई। उन्होंने NEET UG में 720 में से 676 अंक हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1118 प्राप्त की। यह उनके लिए सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम नहीं था, बल्कि उस सपने की जीत थी जिसे उन्होंने वर्षों पहले छोड़ दिया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी