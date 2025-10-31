Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़BTech Degree at MNNIT : 14 BTech students received scholarships worth Rs 7 08 lakh
BTech : बीटेक के 14 विद्यार्थियों को मिली 7.08 लाख की छात्रवृत्ति, ट्यूशन और मेस फीस दोनों करेगी कवर

Fri, 31 Oct 2025 06:40 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज के पुराछात्र संगठन ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल 7.08 लाख की छात्रवृत्ति की घोषणा की है। सहायता राशि शुल्क (ट्यूशन फीस) और मेस शुल्क दोनों को कवर करेगी। 1999 बैच की ओर से 10 छात्रों को 50-50 हजार की राशि प्रदान की गई। इनमें अमन यादव, अंकित राज, सुजल, गौरव कुमावत, प्राची, विष्णु मुन्ना प्रजापति, राहुल कुमार, पीयूष कुमार, सोनम कुमारी और देवांशी गुप्ता शामिल हैं।

विजय वाधवान स्कॉलरशिप (1996–ईसीई बैच) के अंतर्गत चार आर्थिक रूप से कमजोर छात्र प्रशांत, अपूर्वा गुप्ता, आदित्य और प्रीतम कुमार सिंह को 52-52 हजार रुपये प्रदान किया गया। पुराछात्र संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. अवनीश कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-1 डॉ. मनीष गुप्ता और कोषाध्यक्ष डॉ. अनुपम रावत ने चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं।

कितना रहा था बीते बैच का टॉप पैकेज

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 22वां दीक्षांत समारोह अगस्त माह में आयोजित हुआ था। कुल 1569 छात्र-छात्राओं को उपाधियां दी गई थीं। बीटेक के 1032, एमटेक के 267, एमसीए के 114, एमबीए के 62, एमएससी के 23 और पीएचडी के 71 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई थीं। इनमें बीटेक में 820 पुरुष और 212 महिला, पीजी में 352 पुरुष और 114 महिला तथा पीएचडी में 47 पुरुष और 24 महिला शामिल थे। डीएएसए के माध्यम से प्रवेश लेने वाले 51 विदेशी छात्रों (52 पुरुष, 9 महिलाएं) को भी उपाधियां दी गईं। पीजी विद्यार्थियों को 21 और यूजी विद्यार्थियों को 12 स्वर्ण पदक दिए गए।

इस वर्ष 1374 अंतिम वर्ष के छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। यूजी में 83.29 प्रतिशत और पीजी में 81.59 प्रतिशत विद्यार्थियों को रोजगार मिला। सबसे अधिक 72 लाख रुपये वार्षिक का पैकेज एप्पल कंपनी ने दिया है। बीटेक का औसत पैकेज 20.43 लाख रुपये प्रति वर्ष रहा। 192 छात्रों को औसत से अधिक पैकेज मिला। 86 छात्रों को 20 से 30 लाख, 47 को 30 से 40 लाख, 14 को 40 से 50 लाख, 35 को 50 से 60 लाख और 27 छात्रों को 60 लाख रुपये से अधिक का पैकेज ऑफर हुआ। इस वर्ष 440 से अधिक कंपनियों ने एमएनएनआईटी का दौरा किया।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
