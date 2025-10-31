BTech : बीटेक के 14 विद्यार्थियों को मिली 7.08 लाख की छात्रवृत्ति, ट्यूशन और मेस फीस दोनों करेगी कवर

संक्षेप: BTech : प्रयागराज के प्रतिष्ठित संस्थान एमएनएनआईटी के पुराछात्र संगठन ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल 7.08 लाख की छात्रवृत्ति की घोषणा की है। सहायता राशि शुल्क (ट्यूशन फीस) और मेस शुल्क दोनों को कवर करेगी।

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज के पुराछात्र संगठन ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल 7.08 लाख की छात्रवृत्ति की घोषणा की है। सहायता राशि शुल्क (ट्यूशन फीस) और मेस शुल्क दोनों को कवर करेगी। 1999 बैच की ओर से 10 छात्रों को 50-50 हजार की राशि प्रदान की गई। इनमें अमन यादव, अंकित राज, सुजल, गौरव कुमावत, प्राची, विष्णु मुन्ना प्रजापति, राहुल कुमार, पीयूष कुमार, सोनम कुमारी और देवांशी गुप्ता शामिल हैं।

विजय वाधवान स्कॉलरशिप (1996–ईसीई बैच) के अंतर्गत चार आर्थिक रूप से कमजोर छात्र प्रशांत, अपूर्वा गुप्ता, आदित्य और प्रीतम कुमार सिंह को 52-52 हजार रुपये प्रदान किया गया। पुराछात्र संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. अवनीश कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-1 डॉ. मनीष गुप्ता और कोषाध्यक्ष डॉ. अनुपम रावत ने चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं।

कितना रहा था बीते बैच का टॉप पैकेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 22वां दीक्षांत समारोह अगस्त माह में आयोजित हुआ था। कुल 1569 छात्र-छात्राओं को उपाधियां दी गई थीं। बीटेक के 1032, एमटेक के 267, एमसीए के 114, एमबीए के 62, एमएससी के 23 और पीएचडी के 71 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई थीं। इनमें बीटेक में 820 पुरुष और 212 महिला, पीजी में 352 पुरुष और 114 महिला तथा पीएचडी में 47 पुरुष और 24 महिला शामिल थे। डीएएसए के माध्यम से प्रवेश लेने वाले 51 विदेशी छात्रों (52 पुरुष, 9 महिलाएं) को भी उपाधियां दी गईं। पीजी विद्यार्थियों को 21 और यूजी विद्यार्थियों को 12 स्वर्ण पदक दिए गए।