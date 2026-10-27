बीटेक कंप्यूटर साइंस की लड़की ने बनाया गजब का मेहंदी डिजाइन, दो रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम
बीटेक सीएसई छात्रा कीर्ति ने 150 फीट लंबा मेहंदी डिजाइन बनाकर दो रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (IBR) और कर्नाटक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (KBR) में जगह बनाई है।
कर्नाटक में बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर्स की एक छात्रा ने टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्ट के क्षेत्र में भी अपना बड़ा हुनर साबित किया है। यादगीर जिले के शोरापुर की रहने वाली कीर्ति निंगन्ना होसमानी ने 150 फीट लंबा मेहंदी डिजाइन बनाकर दो रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (IBR) और कर्नाटक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (KBR) में जगह बनाई है। अपने इस कारनामे से इस 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा ने कला और क्रिएटिविटी की फील्ड में अपनी बड़ी पहचान बना ली है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में खुशी का माहौल है।
सत्यमपेट गांव की रहने वाली और वीरप्पा निस्टी इंजीनियरिंग कॉलेज में पांचवें सेमेस्टर की छात्रा कीर्ति निंगन्ना होसामनी ने 150 फुट लंबे और एक फुट चौड़े कैनवस पर बेहद बारीक मेहंदी डिजाइन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। इस लंबे कैनवास पर उन्होंने पारंपरिक कला और आधुनिक डिजाइन का अनूठा मेल दिखाया। द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक कीर्ति ने लगातार 15 घंटे 45 मिनट तक मेहंदी डिजाइन बनाने पर काम किया। उनके मेहंदी डिजाइन में पारंपरिक मंडला कला, फ्री-हैंड पैटर्न और आधुनिक अरबी डिजाइन जैसी कई शैलियों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला।
सबूत सौंपने के बाद रिकॉर्ड में नाम दर्ज
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (IBR) और कर्नाटक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (KBR) दोनों संस्थाओं को सौंपे गए वीडियो तस्वीरों और सटीक मापों की विस्तृत जांच के बाद आधिकारिक तौर पर उनकी इस उपलब्धि को मान्यता दी और उन्हें एप्रीसिएशन सर्टिफिकेट (प्रशंसा प्रमाण पत्र) दिया।
सच हुआ मेहंदी कला में कुछ बड़ा करने का सपना
अपनी इस उपलब्धि के बारे में बात करते हुए कीर्ति ने कहा, 'मेहंदी कला के क्षेत्र में कुछ अनोखा करना मेरा सपना था। मेरी कड़ी मेहनत, लगन और गहरी एकाग्रता से मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचने और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने में मदद की।"
पिता चलाते हैं किराने की दुकान
कीर्ति के पिता निंगन्ना एक किराने की दुकान चलाते हैं और उनकी मां बसम्मा गृहिणी हैं। माता पिता ने उम्मीद जताई कि कीर्ति की यह उपलब्धि ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करेगी। पिता निंगन्ना ने कहा, 'कीर्ति जैसी ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए ताकि वे राष्ट्रीय मंचों पर अपनी क्षमता दिखा सकें और पूरे क्षेत्र का मान बढ़ा सकें।'
सत्यमपेट गांव के वकील संगन्ना गुलगी ने कीर्ति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा, 'वह उन युवा प्रतिभाओं के लिए एक आदर्श बन गई हैं जिनके अपने लक्ष्य हैं। इस तरह के कौशल का प्रदर्शन न केवल परिवारों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व की बात है।'
क्या है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन संस्था है, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनियन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी हुई है। वहीं कर्नाटक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स विशेष रूप से राज्य की असाधारण प्रतिभाओं को दर्ज करती है और उन्हें सम्मानित करती है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी