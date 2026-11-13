बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र को गूगल से 61.36 लाख का पैकेज
देहरादून में ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के भीमताल कैंपस के छात्र कार्तिकेय वारियाल गूगल में चयनित हुए हैं। यहां बीटेक CSE के वर्ष 2027 बैच के कार्तिकेय को गूगल ने 61.36 लाख रुपये का सालाना पैकेज ऑफर किया है।
देहरादून में ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के भीमताल कैंपस के छात्र कार्तिकेय वारियाल दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनी गूगल में चयनित हुए हैं। यहां बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के वर्ष 2027 बैच के कार्तिकेय को गूगल ने 61.36 लाख रुपये का सालाना पैकेज ऑफर किया है। ग्राफिक एरा हिल विवि प्रबंधन के अनुसार, भीमताल परिसर से लगातार दूसरे साल किसी छात्र का चयन गूगल में हुआ। उनके मुताबिक, वर्ष 2027 बैच के अब तक 900 से अधिक छात्र-छात्राएं विभिन्न कंपनियों में चयनित हो चुके हैं। इन कंपनियों में गूगल के अलावा डीई शॉ और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हैं।
34 गुरुकुल छात्रों ने पाया शीर्ष स्थान
गुरुकुल कांगड़ी विवि के 34 छात्रों ने जुलाई-दिसंबर सत्र की एनपीटीईएल प्रमाणन परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किए। एनपीटीईएल, केंद्र से मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से पाठ्यक्रम चलाता है। यह स्वयं मंच का प्रमुख हिस्सा है। इन छात्रों में महताब अली, ऋषभ, चौधरी हर्ष, रुद्राक्षी चौधरी, आदित्य कुमार, अंकन दास, आर्यन, आर्यन शर्मा, अविनाश कुमार, देवराज कुमार, जयदेव शर्मा, पुष्कर नारायण, साहिल सैनी, शुभम कुमार, सिद्धार्थ लाहेजा, तेम्बुरु, अभय सिंह आदि शामिल हैं।
आयुष यूजी की सीट मिलते ही प्रवेश नहीं लेने पर आवंटन रद्द
बीएएमएस की सीट आवंटित होने के बाद दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को अब अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने मापअप राउंड में सीट आवंटन के साथ ही प्रवेश की सभी औपचारिकताएं मौके पर ही पूरी कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए काउंसलिंग स्थल पर ही दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल परीक्षण और प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। तय समय में दाखिला कंफर्म नहीं होने पर आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी