BTech : बीटेक कंप्यूटर साइंस से अधिक AI ML का क्रेज, JEE Main से क्या रही क्लोजिंग रैंक
एचबीटीयू में बीटेक में प्रवेश के लिए पहले राउंड की सीट का एलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। कोर कंप्यूटर साइंस को पछाड़ते हुए संस्थान में पहली बार शुरू हुए कंप्यूटर साइंस-एआईएमएल ब्रांच छात्रों की पहली पसंद बन गई है।
एचबीटीयू में बीटेक में प्रवेश के लिए पहले राउंड की सीट का एलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। कोर कंप्यूटर साइंस को पछाड़ते हुए संस्थान में पहली बार शुरू हुए कंप्यूटर साइंस-एआईएमएल ब्रांच छात्रों की पहली पसंद बन गई है। कंप्यूटर साइंस-एआईएमएल की ओपनिंग रैंक 6,293 से शुरु हुई है, जबकि कोर कंप्यूटर साइंस ब्रांच की शुरुआत 12,586 रैंक के साथ हुई। पहले चरण में 993 सीटों पर 960 आवंटन हुए हैं, जबकि 33 सीटें खाली हैं।
विवि ने पहले राउंड के लिए बीटेक के साथ बीएस-एमएस में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जारी कर दी है। सीट एलॉटमेंट के बाद छात्रों को 30 जून तक फीस जमा करने या भी ब्रांच पसंद न आने पर वापस लेने का विकल्प होगा।
ये रही ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक
ब्रांच ओपनिंग क्लोजिंग
● सिविल 47037 66234
● कंप्यूटर साइंस 12586 31230
● इलेक्ट्रिकल 38541 46956
● इलेक्ट्रानिक्स 17418 41317
● मैकेनिकल 46999 53804
● केमिकल 41181 56334
● बायोकेमिकल 53369 82932
● ऑयल टेक्नोलॉजी 56253 76872
● सीएस-एआईएमएल 6293 34707
● आईटी 34772 39667
● प्लास्टिक टेक्नोलॉजी 67334 85053
● लेदर 70288 92071
● फूड टेक्नोलॉजी 57309 88433
● पेंट टेक्नोलॉजी 56843 74042
यूपी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में आज से काउंसिलिंग शुरू
उत्तर प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग और अन्य पाठ्यक्रमों (फार्मेसी पाठ्यक्रम को छोड़कर) की ऑनलाइन प्रवेश काउसिलिंग आज यानी 25 जून से शुरू हो रही है। इसके लिए सभी राजकीय और अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थानों में सहायता केंद्र भी बनाया गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया से प्रदेश के 365 पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा। इनमें 156 राजकीय, 18 अनुदानित, 29 पीपीपी मॉडल व 162 निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाएं शामिल हैं। इनमें कुल 1,20,984 सीट हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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