बीटेक में फर्स्ट डिवीजन, 500 कंपनियों में अप्लाई... अब रैपिडो चलाने को मजबूर नौजवान
बीटेक कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट डिवीजन पास करने के बाद भी नौकरी न मिलने पर एक युवा रैपिडो चलाने को मजबूर है।
जब कोई युवा इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है, तो उसकी आंखों में एक शानदार भविष्य के सपने पलने लगते हैं। एक अच्छी नौकरी, बढ़िया पैकेज और जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जुनून... लेकिन असल जिंदगी की सच्चाई कई बार इन किताबी सपनों से कोसों दूर होती है। आज का जॉब मार्केट नए ग्रेजुएट्स को एक ऐसा तगड़ा झटका दे रहा है, जहां अच्छे नंबर और शानदार डिग्रियां भी पहली नौकरी की कोई गारंटी नहीं रह गई हैं। जरा सोचिए, उस नौजवान के दिल पर क्या बीतती होगी जो पूरी उम्मीद के साथ सैकड़ों कंपनियों के दरवाजे खटखटाता है लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता और सिर्फ एक खामोशी छा जाती है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन दिनों एक ऐसी ही कहानी तेजी से वायरल हो रही है, जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। यह कहानी एक ऐसे रैपिडो राइडर की है, जिसने कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट डिवीजन के साथ ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आज वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर के ट्रैफिक में बाइक दौड़ा रहा है।
ट्रैफिक जाम में शुरू हुई एक गहरी बातचीत
इस दिल छू लेने वाले किस्से को एक्स के यूजर नीरज ने शेयर किया है। नीरज ने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक रैपिडो बुक की थी। सफर के दौरान उनकी नजर राइडर के हेलमेट पर पड़ी, जिस पर एक कॉलेज का जाना-पहचाना स्टिकर लगा हुआ था। ट्रैफिक जाम में फंसे होने की वजह से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। यह महज 10 मिनट की एक आम सी गुफ्तगू थी, लेकिन इसमें आज के युवाओं की बेरोजगारी और उनके अनकहे संघर्ष की एक बहुत गहरी दास्तान छिपी थी।
नीरज ने अपनी पोस्ट में लिखा, "पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात रैपिडो पर एक लड़के से हुई। मैंने उसके हेलमेट पर लगे कॉलेज के स्टिकर को पहचाना और ट्रैफिक में फंसे होने के दौरान हमारी करीब 10 मिनट बात हुई। बातों ही बातों में पता चला कि उसने इसी साल कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट डिवीजन से अपनी डिग्री पूरी की है।"
500 से ज्यादा अर्जियां
कंप्यूटर साइंस और वो भी फर्स्ट डिवीजन! आमतौर पर लोगों को लगता है कि ऐसी प्रोफाइल वाले बच्चों को तो टेक कंपनियां पलकों पर बिठा लेती हैं। लेकिन इस नौजवान की हकीकत इस मुगालते से बिल्कुल अलग थी। कॉलेज खत्म होने के बाद से ही वो लगातार नौकरियों के लिए हाथ-पैर मार रहा था, लेकिन किस्मत ने जैसे सारे दरवाजे बंद कर लिए हों। इस युवा के हालात बयां करते हुए नीरज आगे लिखते हैं, "डिग्री मिलने के दो महीने बाद ही, आज वो लड़का हर सुबह 6 बजे उठकर रैपिडो की राइड्स ले रहा है। उसकी सारी जमा-पूंजी खत्म हो चुकी है। उसने करीब 500 से भी ज्यादा कंपनियों में अपनी सीवी भेजी, लेकिन कहीं से कोई कॉल वापस नहीं आई। सच कहूं तो उसने अब गिनती भी भुला दी है कि वो कितनी जगह अप्लाई कर चुका है।"
घरवालों से छुपाया कड़वा सच
इस पूरी कहानी का सबसे भावुक कर देने वाला पहलू वो है, जो घर की चार दीवारों के भीतर चल रहा है। उस लड़के के माता-पिता अब भी यही सोच रहे हैं कि उनका होनहार बेटा घर पर बैठकर बड़ी टेक कंपनियों के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। लड़के ने नीरज को बताया कि उसने कभी अपने घरवालों के सामने इस सच्चाई का जिक्र ही नहीं किया। उसे समझ नहीं आता कि वो इस बात को घर वालों के सामने कैसे रखे। वो नहीं चाहता कि घर में इस बात का कोई बतंगड़ बने या उसके माता-पिता बेकार की टेंशन लें। इसलिए वो चुपचाप हर सुबह घर से अपनी बाइक निकालता है और शहर की भागती-दौड़ती सड़कों पर निकल पड़ता है, ताकि अपनी जेब का खर्च खुद उठा सके।
नीरज के मुताबिक, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस लड़के के लहजे में कोई खास गुस्सा या हताशा नजर नहीं आ रही थी। वो इसे लेकर कोई ड्रामा नहीं कर रहा था। वो इस कड़वी सच्चाई को बिल्कुल वैसे ही कुबूल कर चुका था, जैसे आज के दौर में कई और फ्रेशर्स चुपचाप सह रहे हैं। नीरज ने अपनी पोस्ट में इस बात पर जोर देते हुए कहा, "वो इस बारे में बात करते हुए बिल्कुल भी ड्रामेटिक नहीं हो रहा था। वो बस बार-बार यही कह रहा था कि आजकल का मार्केट ही ऐसा है। वो अपनी बाइक ऐसे चलाता रहा, जैसे ये सब उसके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो चुकी हो।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव