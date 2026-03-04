B.Tech CSE vs IT: कंप्यूटर साइंस लें या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? जानें किस बी.टेक कोर्स में है सबसे ज्यादा पैसा
B.Tech In Computer Science vs IT: इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के बीच सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमेशा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (CSE) और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) के बीच रहता है।
B.Tech In Computer Science vs IT: इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के बीच सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमेशा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (CSE) और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) के बीच रहता है। 12वीं के बाद जब छात्र कॉलेज चुनते हैं, तो उनके मन में अक्सर यह सवाल आता है कि दोनों में से कौन सा विकल्प उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। ये दोनों विषय देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके सिलेबस, नौकरी के अवसर और वेतन में कुछ बुनियादी अंतर होते हैं।
आज के इस डिजिटल युग में, जहां तकनीक हर पल बदल रही है, इन दोनों क्षेत्रों की मांग आसमान छू रही है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर मार्ग सही है।
कंप्यूटर साइंस और आईटी: मुख्य अंतर
कंप्यूटर साइंस (CSE): यह क्षेत्र मुख्य रूप से कंप्यूटर के 'निर्माण' पर केंद्रित है। इसमें छात्रों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग भाषाओं (जैसे C++, Python, Java) और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में गहराई से सिखाया जाता है। यदि आपको कोडिंग करना, नए ऐप्स बनाना और जटिल लॉजिक सुलझाना पसंद है, तो सीएसई आपके लिए सही है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT): आईटी का मुख्य काम तकनीक का 'उपयोग' करना है। इसमें छात्र सीखते हैं कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटाबेस का उपयोग करके किसी कंपनी की समस्याओं को सुलझाया जाए। इसमें नेटवर्किंग, सुरक्षा, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषयों पर अधिक जोर दिया जाता है।
करियर के अवसर और जॉब प्रोफाइल्स
दोनों ही क्षेत्रों में नौकरियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके काम का तरीका अलग होता है:
CSE छात्रों के लिए: सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मोबाइल ऐप डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट और सिस्टम आर्किटेक्ट जैसी भूमिकाएं प्रमुख हैं। Google, Microsoft और Amazon जैसी बड़ी टेक कंपनियां अक्सर सीएसई ग्रेजुएट्स को प्राथमिकता देती हैं।
IT छात्रों के लिए: नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस मैनेजर, साइबर सुरक्षा विश्लेषक, आईटी कंसल्टेंट और क्लाउड आर्किटेक्ट जैसे पद मुख्य हैं। टीसीएस (TCS), इंफोसिस और विप्रो जैसी सर्विस-बेस्ड कंपनियों में इनकी भारी डिमांड रहती है।
सैलरी पैकेज: कहां है ज्यादा पैसा?
वेतन की बात करें तो शुरुआत में कंप्यूटर साइंस के छात्रों को थोड़ा फायदा मिल सकता है, खासकर यदि वे प्रोडक्ट-बेस्ड कंपनियों में जाते हैं।
शुरुआती सैलरी: एक फ्रेशर के रूप में दोनों क्षेत्रों में सालाना 4 लाख से 8 लाख रुपये तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है।
अनुभव के बाद: 5 से 10 साल के अनुभव के बाद, सीएसई और आईटी दोनों ही क्षेत्रों में सैलरी 15 लाख से 30 लाख रुपये सालाना तक पहुँच सकती है। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता रखने वालों को इससे भी कहीं अधिक वेतन मिलता है।
आपको क्या चुनना चाहिए?
यदि आपकी रुचि प्रोग्रामिंग, गणितीय लॉजिक और नई तकनीक बनाने में है, तो आपको B.Tech CSE चुनना चाहिए। वहीं, यदि आप बिजनेस की समस्याओं को तकनीक के जरिए सुलझाने, नेटवर्क मैनेज करने और डेटा सुरक्षा में रुचि रखते हैं, तो B.Tech IT एक बेहतरीन विकल्प है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आपकी सफलता आपके 'स्किल सेट' पर निर्भर करती है। आज की कंपनियां डिग्री से ज्यादा इस बात पर ध्यान देती हैं कि आपको काम कितना आता है। इसलिए, अपनी रुचि के अनुसार विषय का चुनाव करें और लगातार कुछ नया सीखते रहें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स