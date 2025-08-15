BTech : बीटेक के विद्यार्थियों को 72 लाख का पैकेज, क्या रही औसत सैलरी, किस कंपनी ने दिए मोटे ऑफर

एमएनएनआईटी बीटेक छात्रों ने इस वर्ष के प्लेसमेंट में बेहतरीन सफलता हासिल की है। BTech CSE के दो छात्र एवं एक छात्रा यानी तीन विद्यार्थी और ईसीई की एक छात्रा को 72 लाख रुपये वार्षिक का सर्वाधिक पैकेज मिला है। यह ऑफर अंतरराष्ट्रीय कंपनी एप्पल ने दिया।

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) के बीटेक छात्रों ने इस वर्ष के प्लेसमेंट में बेहतरीन सफलता हासिल की है। कम्प्यूटर साइंस शाखा के दो छात्र एवं एक छात्रा यानी तीन विद्यार्थी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ईसीई) की एक छात्रा को 72 लाख रुपये वार्षिक का सर्वाधिक पैकेज मिला है। यह ऑफर अंतरराष्ट्रीय कंपनी एप्पल ने दिया। कुल 1374 बीटेक विद्यार्थियों में से 83.29 प्रतिशत छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इस वर्ष की औसत पैकेज राशि 20.43 लाख रुपये रही, जबकि 192 छात्रों को औसत से अधिक का ऑफर मिला। 27 छात्र-छात्राओं को 60 लाख रुपये से अधिक के पैकेज मिले हैं।

कम्पूटर साइंस ब्रांच के लखनऊ निवासी प्रणिल त्रिपाठी, देवरिया की इशिका अग्रवाल, इंदौर के गणेश पाटीदार और ईसीई ब्रांच की वाराणसी निवासी ऋतु गुप्ता को सर्वाधिक 72 लाख रुपये का वार्षिक पैकेज पर एप्पल कंपनी में नौकरी मिली है। इसमें 86 छात्रों को 20 से 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष का सीटीसी मिला। इसके अलावा 47 छात्रों को 30 से 40 लाख रुपये, 14 छात्रों को 40 से 50 लाख रुपये, 35 छात्रों को 50 से 60 लाख रुपये तथा 27 छात्रों को 60 लाख रुपये से अधिक का सीटीसी ऑफर किया गया। भर्ती प्रक्रिया के लिए 440 से अधिक कंपनियों ने एमएनएनआईटी का दौरा किया। संस्थान के निदेशक प्रो. आरएस वर्मा ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता और उद्योग जगत से मजबूत जुड़ाव का प्रमाण है।

दीक्षांत में 1569 विद्यार्थियों को मिलेंगी उपाधियां मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) का 22वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 16 अगस्त को शाम चार बजे संस्थान परिसर में आयोजित होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी नारायणन मुख्य अतिथि होंगे और दीक्षांत भाषण देंगे। एमएनएनआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष विवेक लाल समारोह की अध्यक्षता ऑनलाइन करेंगे। जबकि एनएएसी, एनईटीएफ और एनबीए के कार्यकारी समिति अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे विशिष्ट अतिथि होंगे।

गुरुवार को पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए निदेशक प्रो. आरएस वर्मा ने बताया कि इस वर्ष कुल 1569 डिग्रियां दी जाएंगी, जिनमें 1032 बीटेक, 267 एमटेक, 114 एमसीए, 62 एमबीए, 23 एमएससी और 71 पीएचडी की उपाधियां शामिल हैं। इन छात्रों में देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थी भी हैं। कुल 350 छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। इसके अलावा, डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स अब्रॉड (दासा) योजना के तहत दाखिला लेने वाले 51 विदेशी छात्र-छात्राओं को भी डिग्री प्रदान की जाएगी।

उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ‘सोना’ मेधावियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कुल 21 गोल्ड मेडल स्नातकोत्तर छात्रों को और 12 स्नातक छात्रों को दिए जाएंगे। संकाय, पूर्व छात्र और उद्योग द्वारा प्रायोजित 13 गोल्ड मेडल भी दिए जाएंगे। बीटेक (कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) के वैभव कंसल को 2025 बैच के बीटेक अंतिम वर्ष के छात्रों में सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में ‘ओवरऑल इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल’ मिलेगा। गोल्ड मेडल श्रेणी में तीसरे वर्ष के लिए बीटेक (ईसीई) के निशांत अग्रवाल, दूसरे वर्ष के लिए बीटेक (सिविल) के सिद्धांत प्रजापति और पहले वर्ष के बीटेक (इलेक्ट्रिकल) के अवनीश मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा।

5.31 करोड़ की शोध परियोजनाएं, 19 पेटेंट स्वीकृत एमएनएनआईटी को वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों से 5.31 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ 19 नई शोध परियोजनाएं मिलीं। इस दौरान 19 पेटेंट स्वीकृत हुए और सात नए पेटेंट दाखिल किए गए। परीक्षण व परामर्श के क्षेत्र में 303 परियोजनाओं से 6.58 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ। हाल ही में सीआईआर में 5.35 करोड़ की लागत से एफई-एसईएम और 53.98 लाख की लागत से टीजीए-डीएससी मशीनें स्थापित की गईं। इस वर्ष में संस्थान ने बीएलडब्ल्यू, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, भारतीय मानक ब्यूरो, यूपी पर्यटन और मुंजाल शोवा लिमिटेड के साथ पांच नए एमओयू किए।