B.Tech after 12th: 12वीं के बाद B.Tech में कौन सी ब्रांच चुने? इन इंजीनियरिंग ब्रांच में है अंधाधुंध पैसा और नौकरियां
B.Tech after 12th: बीटेक में कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच का भविष्य सबसे सुरक्षित और शानदार है? आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल स्ट्रीम में कुशल इंजीनियरों की भारी डिमांड पैदा होने वाली है।
B.Tech after 12th: 12वीं (PCM) की बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद, देश भर के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही होता है कि—"बीटेक (B.Tech) में कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच का भविष्य सबसे सुरक्षित और शानदार है?" पिछले कुछ वर्षों से छात्रों के बीच कंप्यूटर साइंस (CSE) और आईटी (IT) का क्रेज इस कदर बढ़ा है कि बाकी इंजीनियरिंग ब्रांच कहीं पीछे छूटती दिख रही थीं। भारत सरकार की दूरदर्शी नीतियों और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल स्ट्रीम में कुशल इंजीनियरों की भारी डिमांड पैदा होने वाली है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल (ECE/EEE): 10,000 से अधिक इंजीनियरों की जरूरत
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत इस समय एक वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर है। आने वाले समय में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में लगभग 10 बिलियन डॉलर (लगभग 83,000 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम निवेश होने जा रहा है। इस भारी निवेश के धरातल पर उतरते ही नौकरियों की बाढ़ आएगी।
वर्तमान स्थिति यह है कि देश की दिग्गज टेक कंपनियों को इस समय 10,000 से अधिक कुशल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरों की आवश्यकता है।" करियर एक्सपर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन (ECE) की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके छात्र सॉफ्टवेयर (IT कंपनियां) और हार्डवेयर (कोर इलेक्ट्रॉनिक्स) दोनों ही क्षेत्रों में आसानी से प्लेसमेंट पा सकते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के मुकाबले अधिक अवसर प्रदान करता है।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग: 'इंडस्ट्री 4.0' और एआई का मिला साथ
यदि आपको लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप खत्म हो चुका है, तो आप गलत हैं। आज की मैकेनिकल इंजीनियरिंग पुरानी लकीर पर नहीं चल रही है। यह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और ‘इंडस्ट्री 4.0’ जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के साथ जुड़ चुकी है। ऑटोमोटिव डिजाइनिंग से लेकर एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स तक, इसकी मांग हर जगह है। वर्तमान में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की जीडीपी (GDP) में लगभग 20% का योगदान दे रहा है और उद्योगों के 90% से अधिक क्षेत्रों को किसी न किसी रूप में मैकेनिकल इंजीनियरों की आवश्यकता होती ही है।
सिविल इंजीनियरिंग: स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सुनहरा भविष्य
देश में चल रहे बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मास हाउसिंग और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट्स ने सिविल इंजीनियरिंग फील्ड को फिर से जीवित कर दिया है। सिविल इंजीनियरिंग केवल कंस्ट्रक्शन साइट तक सीमित नहीं है, बल्कि यदि छात्र नई तकनीकी स्किल्स (जैसे 3D मॉडलिंग, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर) और सही माइंडसेट सीख लें, तो सिविल के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप (अपना स्टार्टअप शुरू करना) बेहद फायदेमंद और मोटी कमाई वाला करियर साबित हो सकता है। इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी स्कोप तेजी से बढ़ रहा है।
सफलता का मूल मंत्र: केवल डिग्री नहीं, स्किल्स हैं जरूरी
12वीं पास कर इंजीनियरिंग में कदम रखने वाले छात्र केवल कॉलेज की डिग्री या किसी 'ट्रेंडिंग' ब्रांच के पीछे न भागें। भविष्य में केवल वही इंजीनियर टिक पाएंगे जिनके पास अपनी कोर टेक्निकल स्किल्स के साथ-साथ मजबूत सॉफ्ट स्किल्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। कॉलेज चुनते समय उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बारीकी से जांच करें, क्योंकि अच्छी शिक्षा देने वाले संस्थान ही छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी बना पाते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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