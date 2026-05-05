Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BTech : बीटेक और पॉलिटेक्निक संस्थानों में साल में 2 बार होंगे दाखिले, AICTE ने दी इजाजत

May 05, 2026 06:07 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
share

विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर AICTE ने इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक व मैनेजमेंट संस्थानों को साल में दो बार दाखिले लेने की इजाजत दे दी है। पहला प्रवेश चक्र जुलाई से अगस्त के बीच और दूसरा जनवरी से फरवरी के बीच आयोजित होगा।

BTech : बीटेक और पॉलिटेक्निक संस्थानों में साल में 2 बार होंगे दाखिले, AICTE ने दी इजाजत

देश की तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ( AICTE ) ने अब साल में दो बार दाखिले का प्रावधान किया है। नई व्यवस्था विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर तैयार की गई है, जिससे छात्रों को अधिक लचीलापन और अवसर मिल सके। इसके तहत अब इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन के दो चरण होंगे, जिससे पारंपरिक एकल सत्र प्रणाली में बदलाव आएगा। नई व्यवस्था के अनुसार पहला प्रवेश चक्र जुलाई से अगस्त के बीच और दूसरा जनवरी से फरवरी के बीच आयोजित होगा।

साल में दो बार एडमिशन लेना अनिवार्य नहीं

हालांकि, यह अनिवार्य नहीं होगा कि सभी संस्थान दोनों सत्रों में दाखिला लें। तकनीकी संस्थान अपनी सुविधा, संसाधनों और खाली सीटों की उपलब्धता के आधार पर यह तय कर सकेंगे कि वे एक या दोनों सत्रों में प्रवेश प्रक्रिया चलाएंगे। इस फैसले का उद्देश्य उन छात्रों को अवसर देना है जो किसी कारणवश मुख्य सत्र में दाखिला नहीं ले पाते थे। अब ऐसे छात्र दूसरे सत्र में दाखिले लेकर अपना एक साल बचा सकेंगे।

ये भी पढ़ें:बीसीईसीई के दाखिले को आवेदन शुरू, JEE Main से सीटें न भरने पर लिया जाएगा स्कोर

खाली सीटें भर सकेंगी

साल में दो मर्तबा एडमिशन लेने से संस्थानों को भी खाली सीटों को भरने का अतिरिक्त मौका मिलेगा, जिससे उनकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी।

ये भी पढ़ें:बीसीए के बाद प्राइवेट नौकरी में ज्यादा मौके,सरकारी जॉब में BTech की तुलना में कम

बिहार के अभ्यर्थियों भी लाभ

बिहार के अभ्यर्थी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। राज्य में बड़ी संख्या में छात्र हर साल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और पॉलिटेक्निक कोर्स में दाखिले के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सीमित सीटों और समयबद्ध प्रक्रिया के कारण कई छात्र वंचित रह जाते हैं। अब दो सत्रों की व्यवस्था से छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे और वे पढ़ाई को बिना समय गंवाए आगे बढ़ा सकेंगे।

ये भी पढ़ें:टॉप 10 में शुमार अकेला नॉन IIT संस्थान, क्या रही BTech CSE की क्लोजिंग रैंक

फैकल्टी और बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करनी होगी

राज्य के तकनीकी संस्थानों के लिए भी यह एक सकारात्मक पहल है। इससे न केवल सीटों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि संस्थानों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि व्यवस्था को सफल बनाने के लिए संस्थानों को अपने शैक्षणिक कैलेंडर, फैकल्टी और बुनियादी ढांचे को भी उसी अनुसार ढालना होगा। कुल मिलाकर, तकनीकी शिक्षा में यह बदलाव छात्रों और संस्थानों दोनों के लिए नया अवसर लेकर आया है, जिसका बिहार जैसे शैक्षणिक रूप से उभरते राज्य को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Btech BTech Student
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और HPBOSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।