BTech : बीटेक बीई दाखिले की काउंसिलिंग 6 जुलाई से, JEE Main स्कोर से एडमिशन, अहम तिथियां
जेसीईसीईबी ने राज्य के सरकारी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थानों में बीई/बीटेक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए जेईई मेन के राज्य मेरिट सूची के आधार पर पहले से चौथे चरण तक ऑनलाइन काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है।
पर्षद की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रथम चरण की काउंसिलिंग के लिए राज्य मेरिट सूची 5 जुलाई को प्रकाशित होगी, जबकि पंजीकृत अभ्यर्थी 6 से 9 जुलाई तक सीट आवंटन के लिए चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। 10 जुलाई को सुधार का अवसर मिलेगा और 12 से 17 जुलाई के बीच प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन एवं नामांकन 13 से 17 जुलाई तक संबंधित संस्थानों में होगा। दूसरे चरण की काउंसिलिंग के लिए नए अभ्यर्थियों से आवेदन 17 से 19 जुलाई तक लिए जाएंगे। तीसरे चरण के लिए आवेदन 29 से 31 जुलाई तथा चौथे चरण के लिए 6 से 7 अगस्त किए जा सकेंगे।
चौथे चरण की सीट मैट्रिक्स 7 अगस्त को तथा अंतिम मेरिट सूची 8 अगस्त को जारी होगी। प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चरण के लिए पहले से राज्य मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अगले चरणों के लिए दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन अभ्यर्थियों का किसी चरण में चयन होगा, उन्हें निर्धारित अवधि में मूल प्रमाणपत्र जमा कर नामांकन लेना अनिवार्य होगा।
अभ्यर्थियों को सुरक्षा राशि जमा करानी होगी
काउंसिलिंग के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस, बीसी-1 एवं बीसी-2 वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपए पंजीकरण शुल्क और 400 रुपए काउंसिलिंग शुल्क देना होगा। एससी, एसटी एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण और काउंसिलिंग शुल्क 250-250 रुपए निर्धारित किया गया है। साथ ही आंशिक प्रवेश शुल्क के स्थान पर अब सुरक्षा जमा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) ली जाएगी, जो सामान्य वर्ग के लिए 5000 रुपए, बीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 3500 रुपए तथा एससी, एसटी एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपए होगी। यह राशि अंतिम काउंसिलिंग के बाद नियमानुसार वापस की जाएगी।
प्रथम (1st) राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग:
चॉइस फिलिंग शुरू होने की तिथि: 06.07.2026
चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि: 09.07.2026
भरी गई चॉइस में सुधार (Editing): 10.07.2026 (शाम 05:00 बजे तक)
प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र जारी करना: 12.07.2026 से 17.07.2026
प्रमाणपत्र/दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश: 13.07.2026 से 17.07.2026
द्वितीय (2nd) राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग:
नए उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना: 17.07.2026 से 19.07.2026
रिक्त सीटों के मैट्रिक्स का प्रदर्शन: 18.07.2026
दूसरे राउंड के लिए राज्य मेरिट सूची का प्रकाशन: 20.07.2026
चॉइस फिलिंग शुरू होने की तिथि: 20.07.2026
चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि: 22.07.2026 (शाम 06:00 बजे तक)
भरी गई चॉइस में सुधार (Editing): 22.07.2026 (शाम 06:00 बजे के बाद से रात 12:00 बजे तक)
प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र जारी करना: 24.07.2026 से 29.07.2026
प्रमाणपत्र/दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश: 25.07.2026 से 29.07.2026
तृतीय (3rd) राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग:
नए उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना: 29.07.2026 से 31.07.2026
रिक्त सीटों के मैट्रिक्स का प्रदर्शन: 30.07.2026
तीसरे राउंड के लिए राज्य मेरिट सूची का प्रकाशन: 01.08.2026
चॉइस फिलिंग शुरू होने की तिथि: 01.08.2026
चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि: 02.08.2026 (शाम 06:00 बजे तक)
भरी गई चॉइस में सुधार (Editing): 02.08.2026 (शाम 06:00 बजे के बाद से रात 12:00 बजे तक)
प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र जारी करना: 03.08.2026 से 06.08.2026
प्रमाणपत्र/दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश: 04.08.2026 से 06.08.2026
चतुर्थ (4th) राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग:
नए उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना: 06.08.2026 से 07.08.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
रिक्त सीटों के मैट्रिक्स का प्रदर्शन: 07.08.2026 (शाम 06:00 बजे तक)
चौथे राउंड के लिए राज्य मेरिट सूची का प्रकाशन: 08.08.2026
चॉइस फिलिंग शुरू होने की तिथि: 08.08.2026
चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि: 09.08.2026 (शाम 06:00 बजे तक)
भरी गई चॉइस में सुधार (Editing): 09.08.2026 (शाम 06:01 बजे से रात 09:00 बजे तक)
प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र जारी करना: 10.08.2026 से 11.08.2026
प्रमाणपत्र/दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश: 10.08.2026 से 11.08.2026
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी