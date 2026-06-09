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BTech : JEE Main में 99.69 पर्सेंटाइल वाला बीटेक एडमिशन रैंक लिस्ट में टॉप पर, 12वीं में 97.8 प्रतिशत अंक

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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आर अभिनव ने SASTRA डीम्ड यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग एडमिशन रैंक लिस्ट में 37000 आवेदकों में पहली रैंक हासिल की है। चेन्नई के आर. अभिनव ने 12वीं कक्षा में 97.8% और जेईई मेन में 99.6909 स्कोर के साथ स्ट्रीम 1 और 2 दोनों में टॉप किया है।

BTech : JEE Main में 99.69 पर्सेंटाइल वाला बीटेक एडमिशन रैंक लिस्ट में टॉप पर, 12वीं में 97.8 प्रतिशत अंक

चेन्नई के आर अभिनव ने SASTRA डीम्ड यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग एडमिशन रैंक लिस्ट में 37000 आवेदकों में पहली रैंक हासिल की है। चेन्नई के आर. अभिनव ने 12वीं कक्षा में 97.8% और जेईई मेन में 99.6909 स्कोर के साथ शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए SASTRA डीम्ड यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग एडमिशन रैंक लिस्ट में स्ट्रीम 1 और 2 दोनों में टॉप किया है। इस संस्थान में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए पूरे भारत से 37,000 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। यहां 50 फीसदी सीटों पर एडमिशन स्ट्रीम 1 के तहत 12वीं कक्षा के कुल स्कोर और जेईई मेन स्कोर के आधार पर होता है और बाकी 50% सीटों पर एडमिशन स्ट्रीम 2 के तहत 12वीं कक्षा के कुल स्कोर के आधार पर होता है।

SASTRA तिरुचि और तंजावुर के छात्रों के लिए 20% सीटें आरक्षित करता है साथ ही उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप के छात्रों के लिए विशेष प्रावधान भी करता है। SASTRA के वाइस-चांसलर एस. वैद्यसुब्रमण्यम ने कहा, 'काउंसलिंग और एडमिशन से जुड़ी सभी जानकारी www.sastra.edu पर उपलब्ध है और 2026-2027 बैच की कक्षाएं 3 अगस्त से शुरू होंगी।'

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जोसा मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का रिजल्ट जारी

बीटेक में दाखिले के लिए जोसा काउंसलिंग 2026 का मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का रिजल्ट जारी हो गया है। आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में दाखिले के लिए तगड़ी डिमांड देखने को मिलीी है। जोसा काउंसलिंग के पहले राउंड के मॉक अलॉटमेंट में 168615 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और 2 करोड़ से अधिक सीटों और कॉलेज के चॉइस फिलिंग किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक छात्र को जईई एडवांस्ड की ऑल इंडिया रैंक 3790 पर आईआईटी कानपुर में बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गई है। वहीं आईआईटी कानपुर से आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस (एआई) बीटेक की ब्रांच 4955 पर भी नहीं मिली है। हालांकि इस रैंक पर एआई बीटेक की ब्रांच आईआईटी जोधपुर में मिल गई है। आपको बता दें कि देश के 23 आईआईटी, आईआईईएसटी शिबपुर, 31 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी और 56 जीएफटीआई सहित कुल 138 इंजीनियरिंग संस्थानों में वर्ष 2026-27 के दाखिले जोसा काउंसलिंग से होंगे।

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इस बार आईआईएससी बेंगलुरु में दाखिला जोसा काउंसलिंग से होगा। जोसा काउंसलिंग कुल छह राउंड में होगी जिसमें 5 सामान्य राउंड होंगे और एक एडिश्नल राउंड होगा।

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13 जून 2026 को पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट

उम्मीदवारों को संभावित सीट नतीजों को समझने और सोच-समझकर फैसले लेने में मदद करने के लिए बाद में दूसरा मॉक अलॉटमेंट भी जारी किया जाएगा। इसके बाद चॉइसेज के क्रम को बदलने के लिए 11 जून तक का समय है। 13 जून 2026 को पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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