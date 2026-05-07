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BTech Admission 2026: IIT में चाहिए करोड़ों का पैकेज? JEE Advanced के बाद चुनें ये टॉप BTech ब्रांच

May 07, 2026 04:44 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Engineering Admission 2026: इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच चुनें और किस कॉलेज में एडमिशन लें? आज के दौर में इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि सही स्किल और हाई-सैलरी पैकेज पाना है। आइए जानते हैं वो बातें जो आपके करियर की दिशा बदल सकती हैं।

BTech Admission 2026: IIT में चाहिए करोड़ों का पैकेज? JEE Advanced के बाद चुनें ये टॉप BTech ब्रांच

BTech Admission 2026: 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं और एंट्रेंस टेस्ट (जैसे JEE) खत्म होने के बाद अब लाखों छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है— “इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच चुनें और किस कॉलेज में एडमिशन लें?” आज के दौर में इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि सही स्किल और हाई-सैलरी पैकेज पाना है। अगर आप भी इस उलझन में हैं, तो यह खबर आपके लिए एक बेहतरीन करियर गाइड साबित हो सकती है। आइए जानते हैं वो बातें जो आपके करियर की दिशा बदल सकती हैं।

1. कौन से इंजीनियरिंग कोर्सेज में बरसता है पैसा?

आज के डिजिटल और एआई (AI) के युग में कुछ खास ब्रांच ऐसी हैं जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है:

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (CSE): यह आज भी छात्रों की पहली पसंद है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग और वेब टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वालों को सालाना 15 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का पैकेज मिल रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा साइंस: आने वाला भविष्य एआई का है। जो छात्र डेटा को समझने और मशीनों को 'स्मार्ट' बनाने की पढ़ाई करते हैं, उनकी सैलरी पैकेज के मामले में सबसे आगे रहने की संभावना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन (ECE): 5G और चिप मैन्युफैक्चरिंग (सेमीकंडक्टर्स) के बढ़ने से इस ब्रांच की वैल्यू फिर से बढ़ गई है।

सिविल और मैकेनिकल: इन्हें ‘एवरग्रीन’ माना जाता है, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं, तो सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में अच्छे विकल्प हैं।

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2. सही कॉलेज का चुनाव कैसे करें?

सिर्फ ब्रांच चुन लेना काफी नहीं है, आपका कॉलेज आपके व्यक्तित्व और नेटवर्क को तय करता है। कॉलेज चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें:

NIRF रैंकिंग और साख: सबसे पहले सरकार द्वारा जारी NIRF रैंकिंग चेक करें। आईआईटी (IIT), एनआईटी (NIT) और बिट्स (BITS) जैसे संस्थान अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं।

प्लेसमेंट रिकॉर्ड: कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर पिछले 3 साल का ‘एवरेज पैकेज’ देखें, न कि सिर्फ 'हाईएस्ट पैकेज'।

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फैकल्टी और लैब: इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिकल विषय है। कॉलेज में लैब की सुविधा और प्रोफेसरों का अनुभव आपके सीखने की प्रक्रिया को आसान बना देता है।

एलुमनाई नेटवर्क: पुराने छात्र (एल्यूमिनी) आज किन बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, इससे कॉलेज के लेवल का पता चलता है।

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3. छात्रों के लिए विशेष टिप्स: भविष्य की तैयारी

करियर एक्सपर्ट का मानना है कि कॉलेज चाहे जो भी हो, आपकी व्यक्तिगत मेहनत सबसे ज्यादा मायने रखती है:

इंटर्नशिप पर ध्यान दें: पढ़ाई के दौरान कम से कम दो अच्छी इंटर्नशिप करें। यह आपको इंडस्ट्री के असली काम से रूबरू कराती है।

सॉफ्ट स्किल्स भी हैं जरूरी: सिर्फ कोडिंग या मशीनें ठीक करना काफी नहीं है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और टीम वर्क आपको ऑफिस में लीडर बनाता है।

अपडेट रहें: नई टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में बदलती है। खुद को ऑनलाइन कोर्सेज (जैसे Coursera, Udemy) के जरिए अपडेट रखें।

BTech में एडमिशन लेना आपके जीवन का एक बड़ा मोड़ है। भीड़ के पीछे भागने के बजाय अपनी रुचि को पहचानें। अगर आपको लॉजिक पसंद है तो CSE लें, और अगर आपको मशीनें आकर्षित करती हैं तो मैकेनिकल। याद रखें, एक सही फैसला आपके अगले 40 साल के करियर को शानदार बना सकता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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