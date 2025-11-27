Hindustan Hindi News
BTech : बीटेक के लिए JEE Main समेत 20 पॉपुलर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं, किसके निकले फॉर्म, लिस्ट

BTech : एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री पाने का जेईई मेन ही एकमात्र रास्ता नहीं है। देश में ऐसे कई एंट्रेंस एग्जाम हैं जो आपको नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला सकते हैं। किनके निकल चुके हैं फॉर्म, देखें लिस्ट

Thu, 27 Nov 2025 02:13 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
BTech engineering entrance exams : बीटेक कर इंजीनियर बनने के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हर साल लाखों छात्र जेईई मेन समेत विभिन्न इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। 12वीं पास और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। साइंस स्ट्रीम पीसीएम से 12वीं की परीक्षा दे चुके या दे रहे लाखों छात्रों के बीच देश के किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक बीई कोर्स में एडमिशन की रेस होती है। इसके लिए देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन होती है। आईआईटी का रास्ता जेईई मेन से ही निकलता है। यह एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की ओर से आयोजित किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। हर साल देश के करीब 11-12 लाख बच्चे जेईई मेन का फॉर्म भरते हैं इसलिए तगड़ा कॉम्पिटीशन रहता है। हालांकि एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री पाने का जेईई मेन ही एकमात्र रास्ता नहीं है। देश में ऐसे कई एंट्रेंस एग्जाम हैं जो आपको नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला सकते हैं।

तो यहां हम जेईई मेन/ एडवांस्ड समेत वे अन्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप इंजीनियरिंग करने के लिए आजमा सकते हैं।

1. जेईई मेन (JEE Main- Paper 1)

जेईई मेन में दो पेपर होते हैं। पेपर-1 से बीई/बीटेक में दाखिला मिलता है। पेपर-1 एनआईटी, आईआईआईटी, सीएफटीआई में और अन्य भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा फंडेड/ मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स (बीई/ बीटेक) में दाखिले के लिए आयोजित होता है। जेईई मेन साल में दो बार होता है। सेशन-1 का फॉर्म निकल चुका है। आवेदन प्रक्रिया जारी है। 27 नवंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है।

वेबसाइट : jeemain.nta.nic.in

जेईई एडवांस्ड

जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए 23 आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।

2. बिटसैट 2026 ( BITSAT 2026)

बिटसैट (बीआईटीएसएटी- बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट)

बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स), पिलानी इसका आयोजन करता है। बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग आदि जैसे विभिन्न विषयों में बीटेक कोर्स कराता है। जेईई मेन की तरह यह भी दो सत्रों में होती है। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए अभी फिलहाल इसके आवेदन शुरू नहीं हुए हैं।

वेबसाइट : bitsadmission.com

3. वीआईटीईईई (वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा)

इस इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का आयोजन वेल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराता है। यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायो टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग आदि जैसे विभिन्न विशेषज्ञताओं में बीटेक कोर्स किया जा सकता है। वेल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) ने वीआईटीईईई रजिस्ट्रेशन की विंडो खोल दी है। देश के टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे उम्मीदवार वीआईटीईईई के लिए viteee.vit.ac.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक वीआईटीईईई 2026 का आयोजन 28 अप्रैल से 3 मई, 2026 तक किया जाएगा। इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए वेल्लौर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती कैंपस में अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा।

4. एसआरएमजेईईई (एसआरएम संयुक्त प्रवेश परीक्षा)

एसआरएमजेईईई एंट्रेंस देकर भी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान यह एग्जाम कराता है और मेरिट के आधार पर दाखिला देता है। एसआरएमआईएसटी कैंपस कट्टनकुलथुर, वडापलानी, रामपुरम, तिरुचिरापल्ली, गाजियाबाद, सोनीपत और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। एसआरएमजेईईई तीन फेज में होता है। srmist.edu.in पर फेज 1 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2026 है। परीक्षा 23 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 तक होगी। फेज 2 10 जून से 15 जून और फेज 3 4 जुलाई से 5 जुलाई 2026 तक होगा।

5. महाराष्ट्र सीईटी ( MHT CET - Maharashtra Common Entrance Test)

महाराष्ट्र के विभिन्न कॉलेजों में इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में दाखिले के लिए यह एक राज्य स्तरीय परीक्षा है। महाराष्ट्र सीईटी के जरिए राज्य के विभिन्न कॉलेजों में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एलएलबी, बीपीएड, बीएड, एमएड , एमपीएड , चार वर्षीय बीए /बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड, एमएड, एलएलबी जैसे कई कोर्सेज में दाखिला होता है। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए इसके लिए अभी आवेदन शुरू होना बाकी है।

वेबसाइट : cetcell.mahacet.org

6. केआईआईटीईई (केआईआईटी प्रवेश परीक्षा)

यह भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बीटेक के एडमिशन केआईआईटीईई से लेता है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) ने kiitee.kiit.ac.in पर KIITEE 2026 एग्जाम की तारीख की घोषणा की है। KIITEE 2026 फेज़ 1 एग्जाम की तारीख 16 से 20 अप्रैल, 2026 है। फेज 2, 4 से 8 जून तक होगा, जबकि फेज़ 3, 5 से 7 जुलाई तक होगा। कैंडिडेट फेज़ 1 एग्जाम के लिए KIITEE 2026 एप्लीकेशन फॉर्म 8 अप्रैल, 2026 तक भर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि KIITEE एग्जाम के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है।

7. डब्ल्यूबीजेईई

पश्चिम बंगाल के टॉप कॉलेजों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र डब्ल्यूबीजेईई प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। इससे राज्य की यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फॉर्मेसी और आर्किटेक्चर कोर्सेज में दाखिला मिलता है। पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) इसे आयोजित करता है। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए इसके फॉर्म व परीक्षा का शेड्यूल आना अभी बाकी है।

8. केईए - सीईटी (कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट )

कर्नाटक के सभी सरकारी एवं संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों में बी.ई. एवं बी.टेक. में प्रवेश के लिए यह होता है। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए इसकी तिथियां अभी आना बाकी हैं।

वेबसाइट : cetonline.karnataka.gov.in/kea

9. एपी-ईएपीसीईटी (ई कैटेगरी ) (आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग, कृषि और फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट)

यह आंध्र प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सभी बीटेक कोर्सेज में दाखिले के लिए होता है। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए इसकी तिथियां अभी आना बाकी हैं।

वेबसाइट : sche.ap.gov.in/EAPCET

10. डब्ल्यूएजेईई ( WBJEE)

डब्ल्यूबीजेईई प्रवेश परीक्षा के जरिए राज्य की यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फॉर्मेसी और आर्किटेक्चर कोर्सेज में दाखिला मिलता है। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए इसकी तिथियां अभी आना बाकी हैं।

वेबसाइट: wbjeeb.in

11. टीएस - ईएएमसीईटी ई (इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) इंजीनियरिंग - तेलंगाना के विश्वविद्यालयों में बीई/बी.टेक में प्रवेश के लिए होता है। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए इसकी तिथियां अभी आना बाकी हैं।

आधिकारिक वेबसाइट: eamcet.tsche.ac.in

12. GUJCET (गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट)

गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बी.ई. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (GSHSEB) ने गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (GUJCET) 2026 की तारीखें जारी कर दी हैं। GUJCET 2026 एग्जाम 29 मार्च, 2026 को होगा।

आधिकारिक वेबसाइट: gujcet.gseb.org

13. एएमयू-ईटी (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बी.टेक. और बी.ई. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए होता है। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए इसकी तिथियां अभी आना बाकी हैं।

आधिकारिक वेबसाइट: amu.ac.in

14. सीजी-पीईटी (प्री इंजीनियरिंग टेस्ट)

छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में बी.टेक. डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स में प्रवेश के लिए। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए इसकी तिथियां अभी आना बाकी हैं।

आधिकारिक वेबसाइट: cgkv.ac.in

15: एसआईटीईईई (इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा)

सिम्बायोसिस मल्टीकैंपस में बी.टेक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए इसकी तिथियां अभी आना बाकी हैं।

आधिकारिक वेबसाइट: set-test.org

16. केईएएम (केरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल प्रवेश परीक्षा)

केरल में विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध बी.टेक. डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए इसकी तिथियां अभी आना बाकी हैं।

आधिकारिक वेबसाइट: cee.kerala.gov.in.

17. सीयूईटी यूजी

कुछ विश्वविद्यालय बीटेक प्रवेश के लिए सीयूईटी को स्वीकार करते हैं। सीयूईटी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों को सिंगल विंडो प्रदान करता है। बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय जैसे कई संस्थानों में बीटेक की कुछ ब्रांच में सीयूईटी से ही दाखिला होता है। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए इसकी तिथियां अभी आना बाकी हैं।

आधिकारिक वेबसाइट: cuet.nta.nic.in

18. कॉमडेक

COMEDK UGET - कर्नाटक के कई इंजीनियरिंग संस्थान बीटेक कोर्सेज में इसी एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर से दाखिला देते हैं। ऐसे बहुत से अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनकी एनआईआरएफ इंजीनियरिंग कॉलेज रैंकिंग 100 तक हैं और वे कॉमडेक के जरिए दाखिले देते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले के लिए इसकी तिथियां अभी आना बाकी हैं।

आधिकारिक वेबसाइट: www.comedk.org

19. मेट (MET)

MET : मेट यानी मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट से मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के बीटेक प्रोग्राम में दाखिला होता है। यह दो फेज में होता है। शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए पहले फेज के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है।

आधिकारिक वेबसाइट: www.manipal.edu

20. BCECEB DCECE - बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कई कोर्सेज में दाखिले के लिए यह प्रवेश परीक्षा कराता है। जेईई मेन स्कोर से दाखिले के बाद जो सीटें खाली रह जाती है, उन सीटों पर BCECEB DCECE के जरिए दाखिला दिया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए इसकी तिथियां अभी आना बाकी हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
