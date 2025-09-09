BSUSC Vacancy : Remaining 500 seats in Bihar Lecturer Recruitment will also be added assistant professor vacancy updates BSUSC Vacancy : बिहार व्याख्याता भर्ती में बची 500 सीटें भी जुड़ेंगी, अगली वैकेंसी 2000 के आसपास, Career Hindi News - Hindustan
BSUSC Vacancy : जानकारों ने बताया कि कुछ विश्वविद्यालयों की रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। अगली वैकेंसी दो हजार के आसपास आएगी। इस बार राजभवन के नये गाइडलाइन से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना, अभिषेक कुमारTue, 9 Sep 2025 05:47 AM
बिहार के विश्वविद्यालयों में अलग-अलग विषयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। अब तक 44 विषयों के साक्षात्कार के बाद 2982 व्याख्याताओं की अनुशंसा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग सरकार को भेज चुकी है। इन 44 विषयों में अलग-अलग विषयों को मिलाकर 451 रिक्तियां बच गई हैं। कई विषयों में कुछ श्रेणी में उम्मीदवार नहीं मिले। इससे रिक्तियां बच गई हैं। इन रिक्तियों को अगली वैकेंसी में जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से रिक्तियां मांगी थी। कई ने आरक्षण रोस्टर के हिसाब से शिक्षा विभाग को रिक्तियां भेजी हैं।

जानकारों ने बताया कि कुछ विश्वविद्यालयों की रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। अगली वैकेंसी दो हजार के आसपास आएगी। इस बार राजभवन के नये गाइडलाइन से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। बिहार राज्य विवि आयोग के अध्यक्ष प्रो. गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि इतिहास और कॉमर्स विषय को मिलाकर 428 व्याख्याताओं की नियुक्ति होनी है। इन दोनों विषयों का साक्षात्कार हो चुका है। इन विषयों का मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट से निर्देश प्राप्त होते ही रिजल्ट हो जाएगा।

बॉटनी में 333 पदों के लिए साक्षात्कार होगा

बॉटनी में 333 व जुलॉजी में 285 पदों के लिए साक्षात्कार होना है। मामला कोर्ट में है। कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। पर्यावरण विज्ञान में 112 सहायक प्रध्यापक की नियुक्ति होनी है। इतिहास एवं पुरातत्व विषय की बहाली स्थगित है। अनुभव प्रमाणपत्रों की जांच में कई फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। इससे भी रिक्ति बढ़ सकती है।

