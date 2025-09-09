BSUSC Vacancy : बिहार व्याख्याता भर्ती में बची 500 सीटें भी जुड़ेंगी, अगली वैकेंसी 2000 के आसपास

BSUSC Vacancy : जानकारों ने बताया कि कुछ विश्वविद्यालयों की रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। अगली वैकेंसी दो हजार के आसपास आएगी। इस बार राजभवन के नये गाइडलाइन से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी।

बिहार के विश्वविद्यालयों में अलग-अलग विषयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। अब तक 44 विषयों के साक्षात्कार के बाद 2982 व्याख्याताओं की अनुशंसा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग सरकार को भेज चुकी है। इन 44 विषयों में अलग-अलग विषयों को मिलाकर 451 रिक्तियां बच गई हैं। कई विषयों में कुछ श्रेणी में उम्मीदवार नहीं मिले। इससे रिक्तियां बच गई हैं। इन रिक्तियों को अगली वैकेंसी में जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से रिक्तियां मांगी थी। कई ने आरक्षण रोस्टर के हिसाब से शिक्षा विभाग को रिक्तियां भेजी हैं।

जानकारों ने बताया कि कुछ विश्वविद्यालयों की रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। अगली वैकेंसी दो हजार के आसपास आएगी। इस बार राजभवन के नये गाइडलाइन से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। बिहार राज्य विवि आयोग के अध्यक्ष प्रो. गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि इतिहास और कॉमर्स विषय को मिलाकर 428 व्याख्याताओं की नियुक्ति होनी है। इन दोनों विषयों का साक्षात्कार हो चुका है। इन विषयों का मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट से निर्देश प्राप्त होते ही रिजल्ट हो जाएगा।