Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSUSC: No bihar assistant professors recruitment advertisement how teachers were appointed irregularities uncovered
BSUSC : विज्ञापन निकला नहीं, शिक्षक बहाल, भर्ती हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की जांच में खुल रहीं फर्जीवाड़े की परतें

BSUSC : विज्ञापन निकला नहीं, शिक्षक बहाल, भर्ती हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की जांच में खुल रहीं फर्जीवाड़े की परतें

संक्षेप:

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों की जांच में कई परतें खुल रही हैं। कई शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन संबंधित कॉलेज से नहीं निकला और सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति कॉलेज ने कर ली।

Dec 27, 2025 10:13 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों की जांच में कई परतें खुल रही हैं। कई शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन संबंधित कॉलेज से नहीं निकला और सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति कॉलेज ने कर ली। विवि से मांगे गये दस्तावेज में कई शिक्षक संबद्ध कॉलेजों में हुई नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन का प्रमाण नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को 10 दिनों की मोहलत देते हुए दस्तावेज वापस कर दिये गये हैं। किसी भी कॉलेज में नियुक्ति के लिए उसका विज्ञापन निकालना जरूरी है। विवि ने भी सहायक प्राध्यापकों से मांगे आवेदन में इसका भी जिक्र किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा का कहना कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा। सूत्रों ने बताया कि कई ऐसे कॉलेजों से भी अनुभव प्रमाणपत्र जारी कर दिये गए हैं, जिनकी संबद्धता खत्म हो गई है। ऐसे कॉलेजों और सहायक प्राध्यापकों को भी चिन्हित किया जा रहा है। संबद्ध कॉलेजों में कोई भी नियुक्ति सिंडिकेट के अनुमोदन के बाद ही होती है, लेकिन अनुभव प्रमाणपत्रों के साथ सिंडिकेट के अनुमोदन का पत्र भी नहीं मिल रहा है। इससे संदेह और गहराता जा रहा है। बीआरएबीयू में अनुभव प्रमाणपत्रों की जांच के लिए दो टीमें बनायी गई हैं। दोनों टीमों में तीन-तीन लोग हैं। पिछले दिनों विवि प्रशासन ने वर्ष 2020 से अबतक नियुक्त हुए शिक्षकों के अनुभव प्रमाणपत्र की जांच के लिए दस्तावेज मंगाये थे।

जांच में रिसोर्सपर्सन के अनुभव पर भी सहायक प्राध्यापक नियुक्त होने की बात आ रही है। कई अभ्यर्थियों की जांच में उनकी नियुक्ति की कार्यवाही का ब्योरा भी नहीं मिल रहा है। कई शिक्षकों की वैसी जगह नियुक्ति कर दी गई, जहां शिक्षकों के स्वीकृत पद नहीं थे। विवि सेवा आयोग की तरफ से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी का पता इस वर्ष फरवरी में चला था।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
bsusc assistant professor vacancy
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।