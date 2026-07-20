BSUSC Vacancy: बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए इंटरव्यू आज से, जानें सभी 6 विषयों का कटऑफ
BSUSC Bihar Assistant Professors Vacancy 2026: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) द्वारा 2,532 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए इंटरव्यू आज 20 जुलाई से शुरू हो रहे हैं।
BSUSC Bihar Assistant Professor Recruitment 2026: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (बीएसयूएससी) ने राज्य के नवस्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए इंटरव्यू का विषयवार एवं कोटिवार कटऑफ जारी कर दिया है। आयोग ने छह विषयों इतिहास, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, हिंदी और अर्थशास्त्र के लिए साक्षात्कार में शामिल होने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए हैं।
हिंदी और राजनीति विज्ञान में सबसे भीषण मुकाबला
जारी कटऑफ से स्पष्ट है कि हिंदी और राजनीति विज्ञान विषयों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। सामान्य (यूआर) वर्ग में हिंदी का कटऑफ 69.9 अंक के साथ सबसे अधिक रहा। वहीं इतिहास 68.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। राजनीति विज्ञान 68 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। समाजशास्त्र में 67.6, अर्थशास्त्र में 65.3 और अंग्रेजी में 65.1 अंक का कटऑफ निर्धारित किया गया है।
महिला अभ्यर्थियों में भी यही रुझान देखने को मिला। सामान्य महिला (यूआरएफ) वर्ग में हिंदी का कटऑफ 64.3 और राजनीति विज्ञान का 63.6 अंक रहा, जो अधिकतर विषयों से अधिक है। इडब्ल्यूएस, बीसी और इबीसी वर्गों में भी हिंदी और राजनीति विज्ञान का कटऑफ अपेक्षाकृत ऊंचा है। जिन अभ्यर्थियों के अंक निर्धारित न्यूनतम कटऑफ के बराबर या उससे अधिक है, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। इससे पहले आयोग सभी छह विषयों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थियों के कॉल लेटर समर्थ पोर्टल पर अपलोड कर चुका है। साक्षात्कार 20 जुलाई से शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में सभी छह विषयों में 422-422 पद निर्धारित किए हैं। कुल 2,532 संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी।
2,532 पदों के लिए 8,034 उम्मीदवार देंगे इंटरव्यू
सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू सोमवार से शुरू होगा। आयोग ने सभी छह विषयों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी कर शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के कॉल लेटर समर्थ पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। कुल 2,532 संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। कुल 40 हजार से अधिक आवेदन मिले थे। स्क्रीनिंग के बाद 8,034 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना गया है।
इन केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे हैं इंटरव्यू
● हिंदी और राजनीति विज्ञान विषयों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा
● 2,532 पदों के लिए 8,034 अभ्यर्थी देंगे साक्षात्कार, समर्थ पोर्टल पर जारी हुए कॉल लेटर
● समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान : दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान, पटना
● अर्थशास्त्र एवं हिंदी : दशरथ मांझी श्रम कौशल विकास केंद्र, पटना
● इतिहास एवं अंग्रेजी : चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना (सीआईएमपी)
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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