BSUSC : झटका, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 1155 वैकेंसी घटी, अब किस विषय में कितने पद
BSUSC Bihar Assistant Professors Vacancy 2026: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (बीएसयूएससी) ने असिस्टेंट प्रोफेसरों भर्ती में पदों की संख्या घटाकर अब 2532 कर दी गई है। इंटरव्यू 20 जुलाई से शुरू होंगे।
BSUSC Bihar Assistant Professors Vacancy 2026: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (बीएसयूएससी) ने नवगठित 211 राजकीय डिग्री कॉलेजों में संविदा के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की संशोधित वैकेंसी की अधिसूचना जारी कर दी है। पदों की संख्या घटाकर अब 2532 कर दी गई है। आयोग ने बुधवार को जारी आदेश में बताया कि उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त संशोधित अधियाचना के आधार पर छह विषयों की रिक्तियों में बदलाव किया गया है। आयोग ने इससे पहले 30 जुलाई 2026 अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में 3,687 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 15 जुलाई 2026 को विवि एवं विषयवार भेजे गए रोस्टर के आधार पर आयोग ने रिक्तियों में बदलाव किया है।
छह विषयों में 422-422 पद
संशोधित अधिसूचना के अनुसार छहों विषयों (हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, सोशियोलॉजी) में 422-422 पद निर्धारित किए गए हैं। कुल 2532 पदों की रिक्तियां निकाली गई हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सहायक प्राध्यापकों की संविदा नियुक्ति से संबंधित आगे की सभी प्रक्रियाएं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित विषयवार, विश्वविद्यालयवार एवं रोस्टर के आधार पर ही संचालित की जाएंगी। रिक्तियों का विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस संशोधन के बाद पूर्व से अलग-अलग विवि में कार्यरत अतिथि शिक्षक पूर्व की तरह बने रहेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से नई नियुक्ति आने पर विवि की रिक्तियों को जोड़कर स्थायी नियुक्ति के लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके लिए विवि रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां भेजेगा। इसके बाद अलग से विज्ञापन जारी होगा।
20 जुलाई से साक्षात्कार
आवेदन की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रो. गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि 20 जुलाई से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जुलाई के आखिर से अगस्त के पहले सप्ताह तक फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस भर्ती में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की कॉलेजों में 7 अगस्त तक ज्वाइनिंग करा दी जाएगी।
चयन कैसे होगा
चयन प्रक्रिया 100 अंकों पर आधारित होगी, जिसमें 88 अंक अकादमिक स्कोर और 12 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए गए हैं।
रिसर्च: अधिकतम 22 अंक
पीएचडी: 11
जेआरएफ: 11
नेट: 08
पीजी: अधिकतम 26 अंक
80 प्रतिशत से अधिक: 26
70-80 प्रतिशत: 23
60-70 प्रतिशत: 20
55-60 प्रतिशत: 17
50-60 प्रतिशत: 17
(एससी-एसटी)
स्नातक: अधिकतम 17 अंक
80 प्रतिशत से अधिक: 17
70-80 प्रतिशत: 15
60-70 प्रतिशत: 13
55-60 प्रतिशत: 11
45-55 प्रतिशत: 09
45 प्रतिशत से कम: 00
इंटर: 13 अंक
मैट्रिक: 10 अंक
(100 पर्सेन्टाइल के आधार पर अंकों के निर्धारण का फार्मूला)
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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