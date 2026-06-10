BSTC Pre DElEd Result 2026 LIVE : राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड रिजल्ट predeledraj2026.com पर होगा जारी, कुछ घंटे बाकी
BSTC Pre DElEd Result 2026 LIVE: राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड रिजल्ट आज predeledraj2026.com पर जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा से आज 10 जून को दोपहर 3 बजे बीएसटीसी प्री डीएलएड परिणाम की घोषणा करेंगे।
BSTC Pre DElEd Result 2026 LIVE: राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड रिजल्ट कुछ घंटों बाद predeledraj2026.com पर जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा से आज 10 जून को दोपहर 3 बजे बीएसटीसी प्री डीएलएड परिणाम की घोषणा करेंगे। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्री-डीएलएड परीक्षा-2026 का रिजल्ट खुला विश्वविद्यालय स्थित गांधी भवन में घोषित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता परीक्षा के मुख्य समन्वयक एवं कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा करेंगे। पहले रिजल्ट जारी करने के कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में जेएलएन मार्ग स्थित वीएमओयू के क्षेत्रीय केंद्र पर होना था। अपरिहार्य कारणों से यह कार्यक्रम अब कोटा में होगा। कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा ने बताया कि परीक्षा में कुल 6 लाख 5 हजार 242 आवेदन प्राप्त हुए थे और परीक्षा में कुल 4 लाख 97 हजार 178 परीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं। परीक्षा 41 जिलों में संपन्न हुई है। प्रदेश के कुल 1774 परीक्षा केन्द्रों पर दो पारियों में परीक्षा 20 मई हुई थी।
BSTC Pre DElEd Result 2026 : कैसे चेक करें बीएसटीसी रिजल्ट
स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट https://predeledraj2026.com पर जाएं।
स्टेप 2- Pre DElEd Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3- रोल नंबर व जन्मतिथि की डिटेल्स दर्ज करें।
स्टेप 4- सब्मिट या प्रोसीड बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट जरूर ले लें।
BSTC Pre DElEd Result 2026 Live: राजस्थान बीएसटीसी डीएलएड न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स
BSTC Pre DElEd Result 2026 Live: राजस्थान बीएसटीसी डीएलएड न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स
श्रेणी न्यूनतम पासिंग अंक
सामान्य 50%
एससी एसटी 45%
ओबीसी 45%
दिव्यांग 45%
विधवा / तलाकशुदा महिला उम्मीदवार (सामान्य श्रेणी) 45%
BSTC Pre DElEd Result 2026 Live: प्री डीएलएड 2026 एआई और लाइव कमांड सेंटर के साये में हुई
BSTC Pre DElEd Result 2026 Live: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से 20 मई को प्री डीएलएड-2026 का आयोजन किया गया था। डमी परीक्षार्थियों और नकल माफिया को रोकने के लिए परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश के सभी 887 केंद्रों को सीसीटीवी से लैस किया गया था। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में एक हाई-टेक ‘स्टेट कमांड सेंटर’ बनाया गया था। आईटी व एआई एक्सपर्ट्स संदिग्ध गतिविधियों पर रियल-टाइम नजर रख रहे थे।
BSTC Pre DElEd Result 2026 Live: बीएसटीसी डीएलएड की 25000 सीटों पर दाखिला
BSTC Pre DElEd Result 2026 Live: डीएलएड कॉलेजों में करीब 25 हजार 970 सीटें उपलब्ध हैं। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी जिससे दाखिला मिलेगा।
BSTC Pre DElEd Result 2026 Live: बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा क्यों होती है
BSTC Pre DElEd Result 2026 Live: प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए आवश्यक दो साल के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए यह परीक्षा होती है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल वन टीचर के लिए दो वर्षीय डीएलएड कोर्स करना अनिवार्य है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल वन टीचर के लिए दो वर्षीय डीएलएड कोर्स करना अनिवार्य है।
BSTC Pre DElEd Result 2026 Live: 497178 परीक्षार्थियों को बीएसटीसी प्री डीएलएड रिजल्ट का इंतजार
BSTC Pre DElEd Result 2026 Live: राजस्थान बीएसटीसी प्रीडीएलएड परीक्षा में कुल 6 लाख 5 हजार 242 आवेदन प्राप्त हुए थे और परीक्षा में कुल 4 लाख 97 हजार 178 परीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं। परीक्षा 41 जिलों में संपन्न हुई है। प्रदेश के कुल 1774 परीक्षा केन्द्रों पर दो पारियों में परीक्षा 20 मई हुई थी।
BSTC Pre DElEd Result 2026 Live : कैसे चेक करें बीएसटीसी रिजल्ट
BSTC Pre DElEd Result 2026 Live : कैसे चेक करें बीएसटीसी रिजल्ट
स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट https://predeledraj2026.com पर जाएं।
स्टेप 2- Pre DElEd Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3- रोल नंबर व जन्मतिथि की डिटेल्स दर्ज करें।
स्टेप 4- सब्मिट या प्रोसीड बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट जरूर ले लें।
BSTC Pre DElEd Result 2026 LIVE: प्री डीएलएड परीक्षा 2026 का परिणाम आज होगा जारी
BSTC Pre DElEd Result 2026 LIVE: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा-2026 का परिणाम बुधवार को खुला विश्वविद्यालय स्थित गांधी भवन में घोषित किया जाएगा। परिणाम की घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता परीक्षा के मुख्य समन्वयक एवं कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा करेंगे।